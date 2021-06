Hummels-selvmål ga fransk seier i gigantduellen: – Klønete

Takket være et tysk selvmål stakk Frankrike av med seieren i EMs største oppgjør til nå.

Frankrike - Tyskland 0-1 (0-1)

Før tirsdagens kamp hadde aldri Frankrike eller Tyskland tapt en åpningskamp i EM. Men i München røk statistikken for «Die Mannschaft».

For et selvmål fra Tysklands Mats Hummels sørget for 1-0 og tre viktige poeng til Frankrike.

– Det er litt klønete, selv om han blir satt i en vanskelig situasjon, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller.

Dermed ligger Frankrike på andreplass i «dødens gruppe» med like mange poeng som Portugal, som vant 3-0 mot Ungarn tirsdag ettermiddag.

– Frankrike er så å si videre. En kan ikke forvente at alle skinner fra første spark, men de forsvarer favorittstempelet, sier eksperten.

– Han sliter med tempoet

Etter kvarteret spilt kom kampens første mulighet. På hjørnesparket til Antoine Griezmann raget Paul Pogba høyest, men headingen gikk over mål.

Like etter produserte Kylian Mbappé en god avslutning, men Manuel Neuer reddet unna i Tyskland-målet.

Men på det tredje forsøket skulle den sitte for Frankrike - med hjelp fra en tysk forsvarsspiller.

For på innlegget til Lucas Hernandez etter 20 minutter, klønet Mats Hummels det til og satte ballen i eget mål til 1-0 for Frankrike.

– Det er mange som hadde løst det der bedre enn Hummels. Han sliter med tempoet, konstaterer Stamsø-Møller.

Bare minutter senere fikk Thomas Müller muligheten til å utligne for Tyskland, men ballen gikk like utenfor stolpen til keeper og kaptein, Hugo Lloris.

– Heldig som ikke får straffe imot

Den andre omgangen startet med gode muligheter for begge lag. Først skjøt franske Adrien Rabiot i stolpen alene med Neuer, så endte en volley fra Serge Gnabry like over Frankrike-målet bak en lettet Lloris.

Så viste Mbappé hvorfor han blir sett på som verdens største talent. På lekkert vis driblet han seg fri og satte ballen i mål for Frankrike. Men målet ble korrekt annullert for offside.

I det 78. minutt kan likevel Mbappé og Frankrike ha blitt snytt for straffe. Alene mot Neuer ble han taklet av Hummels bakfra. Tyskeren var borti benet til Mbappé, men traff ball like etter. Den spanske dommeren lot spillet gå.

– Hummels er heldig som ikke får straffe imot med Mbappé der. Han blir tatt på tempo. Han har virkelig ikke hatt en bra åpning, sier eksperten.

Så holdt Karim Benzema på å score sitt første mål for Frankrike siden oktober 2015. Spissen satte ballen i mål, men igjen ble et fransk mål annullert for offside. Og det ble heller ikke flere mål.

Dermed endte det med 1-0 for Frankrike i München tirsdag kveld.

– Helt ypperlig for Frankrike

– Det er helt ypperlig for Frankrike når de har to bortekamper pluss Portugal at de vinner i kveld, forklarer Stamsø-Møller.

Eksperten trekker frem to spillere som imponerte ham ekstra mye.

– Jeg liker spesielt det jeg ser av Mbappé og Pogba. Det er gøy å se de herje for Frankrike, de er så gode i den drakten. Men også N'Golo Kanté og Raphaël Varane, som viser seg som en forsvarssjef. Det er spillere som fortsetter VM-spillet fra tre år siden og imponerer.

Paul Pogba ble kåret til banens beste, og var godt fornøyd etter kampen.

– Det var utrolig viktig å starte med denne seieren. Vi spilte mot Tyskland, og alle vet hvor gode de er. Vi var sterke, og tok seieren, sier Pogba.



Førstkommende lørdag venter Ungarn for Frankrike og Portugal for Tyskland i gruppens andre runde.

– Jeg forventer mer av Tyskland enn det jeg fikk se i kveld, avslutter eksperten.

