Hjembyen til Eriksen rystet: – Folk satt med hendene foran munnen, kikket opp på skjermen og tenkte «hva skjer nå?»

Et par timer utenfor København ligger Middelfart. En liten landsby der det er ingen tvil om hvem som er den største helten.

– Min favoritt på Danmark og den beste er jo Christian Eriksen. Det har det vært helt fra starten av. Det er han jeg kjenner best og han kommer herfra, og det synes jeg er fett. Han er også en veldig god spiller, forteller Gustav (10) og får støtte fra Marco (10) og Emma (10). De er alle elever ved Eriksens gamle folkeskole.

HJEMSTEDET: Christian Eriksen vokste opp i Middelfart på Fyn før han flyttet til Odense i 9.klasse. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Han var «one of a kind»

TV 2 møter elevene og Kim Frank Petersen i skolegården på Lillebæltskolen. Petersen var Eriksens idrettslærer gjennom flere år og viser frem betongbanen hvor det tidlige fotballtalentet tilbragte utallige friminutt.

– Her har Christian slitt ned kanskje tusen par sko. Han spilte fotball her i hvert friminutt. Her har han tilbrakt uendelig med timer, forteller Petersen, og legger til:

– Det fine med Christian er at han tok med og spilte med alle. Både jenter og gutter, gode og dårlige. Han spilte med alle som ville være med. Selv om han var virkelig god, så synes han ikke at han var mer verdt enn de andre.

LÆRER: Kim Frank Petersen var Eriksens idrettslærer ved Lillebæltskolen i Middelfart. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Ble du noen gang overrasket over at han ble så god?

– Hvis man ser på personligheten hans, så kanskje. Men ikke hvis du så ham spille. Da han var ti år gammel, så visste alle klubbene i Danmark hvem han var. Han var «one of a kind», og jeg har aldri sett en så god fotballspiller.

Jannis (30) gikk trinnet over Eriksen på skolen og husker godt hvor god landslagsspilleren var fra tidlig alder.

– Han var alltid med å spille fotball med de eldre barna i friminuttene. Han var så god allerede da, og det var jo så irriterende, forteller han og ler.

Da hele landsbyen ble stille

– Vi føler vi alle sammen kjenner ham. Hver gang Christian blir omtalt i media så omtales han som «gutten fra Middelfart», så han blir en del av oss alle, forteller Lotte Andersen.

Andersen eier restauranten Guldkronen og satte opp storskjerm på Torvet for å vise åpningskampen til Danmark i EM mot Finland. Rundt 200 mennesker var samlet for å se landsbyens store stjerne i aksjon.

– Stemningen var veldig god, humøret var på topp og forventningene var høye. Det gikk veldig bra inntil det 43. minutt. Da ble det helt stille, forteller Andersen.

FESTAFTEN: Lotte Andersen og restauranten Guldkronen gjorde klart til EM-fest for landsbyens innbyggere. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Eriksen falt om som følge av hjertestans.

– Folk satt med hendene foran munnen, kikket opp på skjermen og tenkte «hva skjer nå?». Folk ble sittende i mange minutter og bare kikket og ventet. Noen gråt.

Også lærer Petersen så kampen, men hjemme i stua med kona.

– Det ble stille. Man tør ikke flytte på seg og man venter bare på at noen skal si at alt er ok. Det tok så lang tid, men det var en lettelse da det ble sagt at han klarte seg. Det er hvert fall en begivenhet der man husker hvor man var. Det var store inntrykk, masse følelser og ja ... Forferdelig, forteller idrettslæreren.

Den tidligere skolekameraten, Jannis, forteller også om et lokalsamfunn som ble satt ut.

– Jeg tror ikke det er noen i denne byen som ikke har fulgt med. Det er det eneste samtaleemnet som går igjen. Folk er bekymret og veldig berørt.

STØTTE: Fans har hengt opp en t-skjorte på Christian Eriksens gamle folkeskole med teksten «Vi ønsker deg god bedring». Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Stolthet

Torsdag spiller Danmark sin andre kamp i gruppespillet og tar imot Belgia i Parken. Jannis tror det danske folket er klare for kamp.

– Jeg tror det blir en support fra fansen som det aldri har vært før.

Og lokalbefolkningen i Middelfart skal heie frem danskene og håper på å få sin stjerne tilbake i fremtiden.

– Vi ber alle sammen for at Christian får det fint igjen og kan spille fotball. Vi krysser fingrene og ønsker ham det beste. Det vet jeg hele byen gjør, forteller Lotte Andersen.

Eriksens tidligere lærer ble lettet etter at landslagsspilleren delte en hilsen fra sykehuset. Petersen håper Eriksen har det bra etter forholdene og at han kan komme tilbake på banen dersom det lar seg gjøre.

– Det at han kommer herfra er vi stolte av, sier Petersen.