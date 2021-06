Om tre uker fjernes flere tiltak: – Sola går ned

«Solnedgangbestemmelsene» kaller helsebyråd Robert Steen (Ap) de lokale tiltakene som fortsatt er igjen i Oslo.

Disse tiltakene gjelder fram til 4. juli. Etter det er planen at de skal fjernes for godt, bekrefter Steen til TV 2.

– Vi kaller det for solnedgangbestemmelsene. Det betyr at sola går ned i bestemmelsene 4. juli. Da oppheves disse særbestemmelsene som er igjen, blant annet skjenkestopp, sier han.

Når disse tiltakene fjernes, skal også Oslo følge kun de nasjonale tiltakene.

Disse «solnedgangbestemmelsene» gjelder i Oslo fram til 4. juli:

Forbud mot russefeiring i russebuss.

Påbud om hjemmekontor.

Skjenkestopp fra klokka 24.00.

Krav om bruk av munnbind i kollektivtransporten og i taxi.

Anbefaling om å unngå unødvendige reiser med kollektivtransport.

ÅPNER MER: Helsebyråd Robert Steen på Brutus bar da Oslo åpnet for skjenking 26. mai. Fra 5. juli følger Oslo de nasjonale skjenkereglene. Foto: Per Haugen / TV 2

Virke: Uforholdsmessig

I hele vinter og i vår har Oslo hatt strengere tiltak enn resten av landet.

Tirsdag ettermiddag kunngjorde byrådet i Oslo at fra og med onsdag klokka 12 fjernes en rekke tiltak. Blant annet fjernes kravet om munnbind i butikker og på restauranter og så videre, skjenketiden utvides fra klokka 22 til midnatt og forbudet mot å være maks 10 personer i private hjem oppheves.

Administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv sier til NTB at de er fornøyde med at Oslo fjerner de fleste lokale koronarestriksjonene.

– Det var på høy tid at Oslo går over til nasjonale regler. Det vil bety at noen flere bursdager, konfirmasjoner og noen mindre bryllup kan gå av stabelen, sier hun.

PÅ HØY TID: Administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv mener det var på høy tid å fjerne de lokale tiltakene i Oslo. Ett spesielt tiltak burde også blitt fjernet, mener hun. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Hun kritiserer at Oslo velger å beholde skjenkestopp ved midnatt fram til 4. juli.

– Det er uforholdsmessig lenge å vente, sier Krohn Devold.

– Solskinnsdag

Helsebyråd Steen mener det er en god dag.

– Vi lurer på om dette er den siste korona-pressekonferansen vi har hatt, sier Steen.

– I dag er en strålende solskinndag, og det er ikke bare sola jeg snakker om, sier han også.

Helsebyråden sier at er det noe han har lært under pandemien, er at man «aldri skal si aldri», og at man «aldri skal si alltid». Dermed kan det både bety at dette kan ha vært den siste pressekonferansen med byrådet i Oslo, eller så kan det komme en til i sommer, eventuelt i august.

– Jeg skjønner at folk blir overrasket

– Så variasjonen er der, men at det går i den riktige retningen veien nå, at vi smiler på rådhuset, det er et faktum, sier Steen.

Ikke redd for tilbakefall

Delta-varianten, den indiske varianten, følger Folkehelseinstituttet nøye med på. Det er foreløpig uvisst om den gir mer alvorlig sykdom enn de andre variantene av koronaviruset.

Steen er ikke redd for tilbakefall, men det beror på at befolkningen i Oslo fortsetter å følge råd og regler, og at man holder avstand. Avstanden i Oslo er fra onsdag redusert fra to meter til en meter.

Selv om kravet om å bruke munnbind er fjernet på restauranter, treningssentre og andre offentlige steder, rådes fortsatt folk til å bruke det.

Det er fortsatt krav om å bruke munnbind når man tar kollektivtransport eller taxi.

Steen sier at han selv kommer til å fortsette å bruke det, og han tror ikke det blir lett for folk å ikke gå med det.

– Det er en ny vane, og det tar nok en stund før vi legger det bort, sier helsebyråden.

Forsinkelse også i Oslo

Tidligere tirsdag oppdaterte Folkehelseinstituttet vaksinescenarioet sitt.

De mellom 18 og 44 år vil få tilbud om andre vaksinedose innen midten av oktober, anslår FHI. Det er fire–fem uker senere enn tidligere antatt.

Årsaken til at scenarioet igjen er endret, er fordi Pfizer ikke leverer like mange doser i sommer som regjeringen hadde trodd.

I det oppdaterte scenarioet anslår FHI at aldersgruppen 18-41 år, som er sist på prioriteringslista, vil få tilbud om sin første dose i uke 31-32, altså i begynnelsen eller midten av august. Det er to-tre uker senere enn i det forrige scenarioet på uke 29.

Oslo påvirkes naturlig nok av at Norge får færre doser.

– Den matematiske andelen av de 900.000 er et sted mellom 150.000 og 170.000 doser. Det er det vi setter i løpet av to til tre ukers tid, så det vil jo bli en forsinkelse i vårt vaksinasjonsprogram, sier helsebyråd Steen.