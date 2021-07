Hvordan kunne det gå så galt, Start?

22. desember 2020:

På et rimdekt kunstgressføre i hovedstaden taper Start 4-0 i skjebnekampen mot Vålerenga.

Sørlendingene rykker med det ned fra Eliteserien for andre gang på tre år.

Underveis i oppgjøret var tidligere Start-spiller og TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen ikke nådig mot klubben i sitt hjerte:

– En oppvisning i elendig klubbdrift. Alt som har kunnet blitt gjort feil, har blitt gjort feil.

Se hele Mathisens «rant» mot gamleklubben under:

Heislaget fra sør

Nedrykket befestet Starts posisjon som heislag nr. 1 i norsk fotball.

For siden 1958 har IK Start rykket ned fra øverste divisjon hele elleve ganger. Like mange ganger har de rykket opp.

Og hele sju av nedrykkene er kommet de siste 20 årene.

TUNGE STUNDER: Start-fansen har vært gjennom flere nedrykk fra øverste divisjon enn noen annen norsk klubb. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB

Men bare de siste fire årene av Starts historie har inneholdt flere faser og kontroverser enn noen annen i klubbens 116 år lange levetid - og flere enn hva andre klubber kan oppleve gjennom et helt liv.

Her er noen av stikkordene:

Et høydramatisk årsmøte. Styrtrike investorer. Overgangsbonanza og spillerflukt. Seks forskjellige trenere. En kontroversiell personalsak. To opprykk - og to nedrykk. Samt kanskje tidenes kamp i norsk klubbfotball.

Fakta om Starts opp- og nedrykk Nedrykk (11): 1959/60, 1969, 1987, 1996, 2000, 2002, 2007, 2011, 2016, 2018, 2020. Opprykk (11): 1958/59, 1968, 1972, 1988, 1999, 2001, 2004, 2008, 2012, 2017, 2019. Kilde: NTB

Lokalavisen Fædrelandsvennen skrev i november i fjor at Start En Drøms driftsunderskudd siden sommeren 2017 lå på 120 millioner kroner.

Nå har det gått fire år.

Fredag kveld fortsatte en av klubbens verste sesongåpninger noensinne, da de tapte mot Strømmen.

– Start er kanskje det mest mislykkede prosjektet i norsk fotball de siste årene.

Ordene tilhører tidligere Start-spiss og TV 2s ekspert Ole Martin Årst.

For idag er Start enda lavere plassert i det norske fotballhierarkiet enn de var før gamblinginvestorenes «Start En Drøm»-prosjekt ble stablet på beina.

Betent årsmøte ble katalysator

La oss skru tiden fire år tilbake.

Etter en syltynn 2016-sesong hvor Start rykket ned med lutfattige 16 poeng, er Kristiansandslaget i gang med å jakte opprykk på første forsøk.

LEDEREN: Even Øgrey Brandsdal var daglig leder i Start mellom 2013 og 2018. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Flere nøkkelspillere er solgt unna årene i forveien og klubben sliter nok en gang tungt økonomisk - innen 2017 er omme må klubben skaffe til veie ti millioner kroner for å være sikre på å overleve.

I kulissene er det strid og uenigheter om veien videre innad i klubben. Daglig leder Even Øgrey Brandsdal opplever ikke at han har tillit blant klubbens medlemmer - og trekker seg fra stillingen.

Det hele kulminerer i et betent årsmøte.

– Møtet ble sendt live på nett og endte opp med rundt 20.000 visninger. Det var litt av et sirkus og et vanvittig engasjement, erindrer Brandsdal til TV 2 i dag.

Kontinuitetsbæreren tok et oppgjør med klubbkulturen. Nå orket han ikke mer.

Investorene

– Her fikk omverden et innblikk i hvordan Start var fra innsiden, på godt og vondt. Blant dem satt det noen nysgjerrige karer og tenkte at bunnen var nådd og dermed perfekt timing for å investere i Start, sier Brandsdal.

Blant de nysgjerrige var Christopher Langeland - kristiansander og livslang Start-fan - med bakgrunn i klubben som spiller.

I tiden og møtene som fulgte var det han som representerte de fem potensielle investorene, som alle hadde tjent seg rike i gamblingindustrien.

INVESTORENE: f.v. Mads Nesset, Frode Fagerli, Robin Reed og Christopher Langeland. Kjetil Aasen var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Brandsdal, som egentlig var klar for å gi seg i klubben, ble bedt om å utarbeide en femårsstrategi på hvor mye kapital som trengtes de neste fem årene for å bli en bærekraftig klubb - på øvre halvdel i Eliteserien.

Premisset for at investorene skulle gå inn, var at Brandsdal ble.

40 millioner over ti år

– Hvis noen hadde spurt meg om hva jeg trodde sannsynligheten var for at investorene gikk inn etter vårt første møte, hadde jeg svart én prosent, sier Brandsdal.

Men planene ble realisert.

For 22.juni 2017 ble et forslag om samarbeid mellom Start og investorselskapet Start En Drøm presentert for klubbens styre.

Fakta: Start-investorene Robin Reed (Styreleder)

Frode Fagerli (Styremedlem)

Kjetil Aasen (Styremedlem)

Christopher Langeland (Trakk seg ut i april 2021)

Mads Nesset (Trakk seg ut i april 2020) - Alle fem hadde store aksjeverdier i selskapet Gaming Innovation Group (GIG) da de gikk inn som eiere i Start.

To uker etter sa et ekstraordinært årsmøte ja til en samarbeidsavtalen, hvor klubben skulle styres etter den såkalte dualmodellen.

Norges Idrettsforbund (NIF) var blant dem som var kritiske - en slik avtale vil true den norske enerettsmodellen, mente de.

Planen var at investorene skulle gå inn med inntil 40 millioner over ti år. Ti av millionene skulle spyttes inn umiddelbart.

– Dette var redningen for klubben, sier Brandsdal.

Han var svært lettet da avtalen gikk igjennom.

Fra talerstolen på årsmøtet presenterte Christopher Langeland stolt fram Start En Drøms visjon:

– Start skal inspirere barn og voksne på Sørlandet til å tro på og å realisere sine drømmer og visjoner, sa lysluggen.

Optimismen steg i sør.

For etter årevis med skuffelser og sportslig kaos var et håp nå tent. Endelig var det Starts tur igjen.

Pengerush

Og pengene begynte fort å fly.

Adnan Hadzic - et av Fotball-Norges mest lovende talenter på den tiden - ble hentet inn bare uker etterpå.

Profilerte Tor-Kristian Karlsen ble videre ansatt som sportsdirektør, mens Morten Aa Djupvik ble presentert som HR-sjef fra stillingen som idrettssjef i Norges Skiskytterforbund.

Investorene mente alvor.

I september ble det oppstyr da Steinar Pedersen, som hadde vært i klubben i nesten to år, måtte gå - selv om klubben lå an til opprykk fem runder før slutt.

Uansett: Nøyaktig én måned etter sparkingen rykket sørlendingene opp, på tross av tap mot nedrykkstruede Elverum på eget kunstgress i nest siste kamp.

GLEDE: Even Øgrey Brandsdal (i blått) etter at opprykket var et faktum i oktober 2017. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Første mål i prosjektet var nådd.

– Som resten av Sørlandet var jeg full av begeistring, entuasiasme og håp, forklarer Brandsdal.

– Ser ut som noe en reklamemann har laget i fylla

Det forrykende tempoet mot toppen fortsatte. Start skulle opp og frem. Raskt.

Og kun dager etter at opprykket var et faktum, annonserte klubben at logoen gjennom 112 år - den blå og hvite vimpelen - skulle byttes ut.

Reaksjonene var kraftige.

– Det kokte. For min del virket det unødvendig og historieløst, sier Start-supporter og tidligere leder i Tigerberget, Kenneth Mayer.

Heller ikke kjendissupporter Rune Andersen var spesielt imponert over planene.

Da de valgte å fjerne Mark startet vinglingen. Den har fortsatt siden. Even Øgrey Brandsdal

– Satt på spissen synes jeg det ser ut som noe en reklamemann har laget i fylla. Det er pinlig og tøvete å bruke krefter og penger på noe slik, sa Andersen til VG.

– Vi synes det kan være god timing for å markere en stor endring for Start, og det sender signaler til supportere og samarbeidspartnere om at det er en ny tid som er kommet, forsvarte Øgrey Brandsdal til Fædrelandsvennen om påfunnet den gang.

Drømmecomebacket som lurte alle

Forventningene var enorme før comebacket i Eliteserien våren 2018. I løpet av vinteren var hele 12 nye spillere (!) kommet inn portene på Sparebanken Sør Arena.

Håpet om etterlengtet suksess ble heller ikke mindre etter årets første kamp mot Tromsø.

TRO: Start-spillerne takker fansen etter storseieren mot Tromsø i første serierunde 2018. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

I et ufyselig vintervær ble «Gutan» feid av banen med 4-1 i en drømmedebut for trener Mark Dempsey, som ble annonsert som Start-sjef noen måneder tidligere.

Alle målscorerne var nysigneringer. På vei hjem fra stadion snakket helfrelste sørlendinger om seriegull.

– Det ble planlagt noen turer til Europa den kvelden, ja. Der og da drømte vi om Milano og Rotterdam, sier Supporter-Mayer, og fortsetter:

– Det så rett og slett veldig bra ut. Vi spilte bra fotball, hadde penger og en kul trener.

Starts signeringer vinteren 2018 Isaac Twum (Inter Allies FC, Gudmundur Andri Tryggvason (KR Reykjavik), Elliot Käck (Djurgården), Kevin Kabran (Brommapojkarna), Afeez Aremu (Inter Allies FC), Isac Lidberg (Åtvidabergs), Michael Olusoji Ogungbaro (Jerv), Aron Sigurdarsson (Tromsø), Mathias Bringaker (Viking), Niklas Sandberg (Ull/Kisa), Kasper Skaanes (Brann), Espen Hammer Berger (Levanger)

Vendepunktet?

Men medvinden ble raskt til motvind. En totalkollaps mot nedrykkstippede Sandefjord på hjemmebane i neste runde endte 1-4 og ble starten på en bekmørk periode for de gule og svarte under engelskmannens ledelse.

De neste ni kampene tok klubben bare ett poeng. 18. mai ble Dempsey annonsert ferdig i klubben.

For Brandsdal ble sparkingen av engelskmannen et vendepunkt i historien om Start En Drøm.

– Ansettelsen av Mark Dempsey var et strategisk riktig valg. Start skulle spille offensiv fotball med masse energi, og Mark hadde personlige egenskaper og en filosofi som representerte nettopp dette, sier Brandsdal, før han fortsetter:

SKUFFELSE: Mark Dempseys tid på Sparebanken Sør Arena ble ingen suksesshistorie. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB

– Da klubben valgte å ta et så drastisk valg som å fjerne Steinar Pedersen, som hadde vært med i tykt og tynt, så burde klubben ha stått ved valget. Da de valgte å fjerne Mark startet vinglingen. Den har fortsatt siden.

Han får støtte av Mayer.

– Når de sparket Dempsey, var jeg ferdig. Han var vår langsiktige plan.

I mellomtiden hadde Brandsdal sagt opp sin stilling for andre gang på ett år.

– Det ble altfor mange kokker, sier han.

– Jeg er kommet til Sørlandet for å bli

Inn kom Kjetil Rekdal.

På pressekonferansen spøkte veteranen friskt med at det var på tide å gi tilbake til sørlandsfotballen etter å ha snytt Start for seriegullet i 2005 som Vålerenga-trener.

Nå lå Start på nedrykksplass.

– Tabellsituasjonen trigger, fortalte Rekdal.

Og romsdalingen fikk skikk på Start utover sesongen.

Men det holdt bare nesten.

Stemningen var god da Kjetil Rekdal ble presentert som Start-trener. Foto: Tor Erik Schrøder Les mer Rekdal etter nedrykket mot Haugesund 24. november 2018. Foto: Jan Kåre Ness Les mer

I skjebnekampen mot Haugesund på sesongens siste dag tok Start ledelsen ved Adeleke Akinyemi, spiss-signeringen som ble klubbens neste dyreste noensinne da han ankom Sørlandet på «Deadline Day» i august.

Men det holdt ikke inn. Start tapte 3-1 og rykket ned - også den gang på målforskjell.

En dypt skuffet Rekdal møtte pressen etter kampen.

– Men jeg er kommet til Sørlandet for å bli, betrygget han fansen.

Lite visste han om kaoset som ventet noen måneder fram i tid.

Rekdal-sirkuset

28. mars 2019 - to dager før seriestart - innkaller Start til pressekonferanse og opplyser at de har opprettet personalsak mot Kjetil Rekdal:

MEDIESIRKUS: Starts daværende styreleder Monica Grimstad og arbeidende styreleder i Start En Drøm, Christopher Langeland, under pressekonferansen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

"Start har i dag informert Kjetil Rekdal om at han er fritatt fra sine oppgaver som hovedtrener i klubben som følge av en pågående personalsak", kunne man lese på klubbens nettsider.

I en egen pressemelding svarte Rekdal at han var "sjokkert og overrasket".

TV 2 har tidligere skrevet om hvordan kjernen i konflikten handlet om hvordan Kjetil Rekdal over lengre tid skal ha blitt oppfattet som umotivert og ufokusert i Start-jobben. Dette har Rekdal senere nektet for.

Videre fulgte en av Fotball-Norges mest bisarre episoder noensinne:

For striden fortsatte nemlig inn mot sesongpremieren mot Aalesund.

Dagen etter at nyheten smalt kom nok en pressemelding fra Rekdal-leiren.

Advokat Erik Flågan varslet at Rekdal kom til å stille på jobb som Starts trener i serieåpningen, til tross for at klubben ettertrykkelig hadde pålagt ham å holde seg borte fra laget og kampen.

Rekdal kommer ut som Start-trener under seriepremieren 2019. Foto: Tor Erik Schrøder Les mer Rekdal synger Start-hymnen før kampstart. Foto: Tor Erik Schrøder Les mer Etter kampen forlot han Sparebanken Sør Arena for siste gang som Start-trener. Foto: Tor Erik Schrøder Les mer Kjetil Rekdal og hans advokat Erik Flågan (t.h) ankommer til drøftingsmøtet i Kristiansand dager etter seriepremieren. Foto: Tor Erik Schrøder Les mer Medietrykket var enormt. Foto: Tor Erik Schrøder Les mer Etter et ni timer langt møte kom Rekdal ut - ferdig som trener i IK Start. Foto: Tor Erik Schrøder Les mer

Start svarte med ny pressemelding: Rekdal skulle ikke lede laget.

Det hele endte med at Rekdal spankulerte ut på Sparebanken Sør Arena foran sjokkerte tilskuere. Start tapte 1-0.

Dager etter den utrolige hendelsen ble Start og Rekdal enige om en sluttpakke etter flere maratonmøter og et mediesirkus av de helt sjeldne.

Assistenttrener og tidligere midtbanegeneral Joey Hardarson fikk oppgaven med å lede laget videre.

Mirakelet på Åråsen

Oppturer og nedturer om hverandre gjennom hele 2019-sesongen i Obos-ligaen førte til opprykk med knappest mulig margin.

Helt på tampen - 11. desember 2019 - ble Åråsen åsted for et av de mest sinnsyke fotballdramaene norsk fotball har sett maken til.

Her header Martin Ramsland inn 4-1-målet. Et håp er tent .. Photo: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN / kod VG / 170449 Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN Les mer .. ett par minutter etter smalt det igjen. 4-2 .. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN Les mer .. så satt 4-3 .. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN Les mer Dermed var opprykket et faktum. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN Les mer

Med ett kvarter igjen av det siste og avgjørende kvalifiseringsoppgjøret mot Lillestrøm, lå Start under 4-0 - og trengte tre mål for å rykke opp på bortemålsregelen.

Flere av bortesupportere hadde allerede dratt hjem da Martin Ramsland bestemte seg for å score hattrick - og sende Start opp til Eliteserien igjen.

Mirakelet var fullbyrdet. En av tidenes snuoperasjoner var et faktum.

Se mer av det spinnville oppgjøret i «Tidenes Kamp» på TV 2 Play her!

Nedrykk igjen og mannefall

Nok et opprykk var i boks, men det tok ikke lang tid for beskjeden kom om at første Start En Drøm-investor trakk seg ut.

Mads Nesset fratrådte som styremedlem i april 2020.

Christopher Langeland, som siden starten hadde vært prosjektets ansikt utad trakk seg også tilbake samme vår, før han tidligere i år trakk seg helt ut av klubben.

Det kokte også på andre fronter: En omstridt avtale om hjelp til spillerlogistikk med agenten Stig Lillejord skapte også overskrifter i mediene.

TOPP: Christopher Langeland (t.h) var lenge Start En Drøms ansikt utad. Her sammen med daværende sportslig leder Tor-Kristian Karlsen etter nedrykkskampen mot Haugesund i 2018. Foto: Ness, Jan Kåre / NTB

Og i mellomtiden måtte klubben altså tåle nok et nedrykk.

Etter den tid har klubben vært gjennom et aldri så lite mannefall:

- Av spillertroppen på 19 mot Vålerenga siste serierunde i fjor, er åtte av dem forlatt klubben, deriblant stopperjuvelen Jesper Daland og angrepsvåpenet Kevin Kabran.

- Mediesjef Ole Gerhard Sørensen ga seg i klubben i mars som følge av nedskjæringer.

- Christopher McConnacher, som var investorenes mann gjennom sin stilling som daglig leder, trakk seg i april etter uenigheter med styret.

- Start-trener Joey Hardarson ble sparket etter tapet mot Åsane 12. juni.

- 19. juni trakk også sportslig leder Atle Roar Håland seg fra sin stilling.

- Like etter dro keepertrener Frode Birkeland til Esbjerg.

En ny Start

Per nå står altså klubben uten både daglig og sportslig leder.

Og siden lagbildet fra 2018 og seieren mot Tromsø er det kun én spiller igjen.

Det er nok en gang nye tider på Sparebanken Sør Arena.

– Det er alltid lett å se seg i bakspeilet, men det er åpenbart at strategien har vært feilslått. Man prøvde for hardt, gikk ut for høyt og fallhøyden ble ditto stor, sier Brandsdal i dag.

SISTE: Henrik Robstad (spiller nr. 6, fra venstre) er eneste spiller igjen fra dette lagbildet fra 2018. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Han syntes det er vondt og trist at klubben gang på gang må nullstille seg. Nå er han supporter, og har sett seg lei de hyppige utskiftningene.

– Det eneste man oppnår er en enorm regning, svekket omdømme, manglende tillit i markedet og opplevelsen av at de er tilbake igjen til tegnebrettet, fortsetter han.

Men investorprosjektet står fortsatt ved - selv om den store pengefesten er avsluttet.

I dag er det Robin Reed som står som styreleder i Start En Drøm. Kjetil Aasen og Frode Fagerli er fortsatt med som styremedlemmer.

– Vi gikk inn uten en plan. Det har vel litt flåsete blitt sagt at vi spilte Football Manager, og jeg skal ikke si imot det, sa Aasen i et større intervju med Fædrelandsvennen på nyåret.

Også styreleder Reed trakk seg egentlig ut tidligere i vår, samtidig som McConnacher, men gjorde en u-sving etter samtaler med Andreas Nielsen, nyvalgt styreleder i Idrettsklubben Start.

DEN NESTE: Sindre Tjelmeland har fått oppgaven i å lede Start-prosjektet videre. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Tidligere Ull/Kisa-trener Sindre Tjelmeland er utpekt som Hardarsons erstatter.

– Nå må de tørre å stå med ham, sier Mayer.

31-åringen fra Etne er klubbens femte hovedtrener siden Start En Drøm kom inn i klubben.

Og Tjelmeland fikk en drømmedebut med 4-1-seier mot Grorud - men landet raskt etter å ha tapt 2-3 hjemme mot Bryne forrige helg.

Etter bortetapet mot Strømmen fredag ligger Start på 11.-plass i Obosligaen.

Selv om mye skal gå de gules vei om det skal bli klubbens tredje opprykk på fem sesonger, er én ting sikkert: Troen er sterk på Sørlandet.

– Jeg merker en klar giv med alle jeg prater med: Nå er vi på gang igjen, avrunder Mayer.

NB: Styreleder i Start En Drøm, Robin Reed, ønsket ikke å bidra med kommentarer i denne saken, opplyser medieteamet i klubben. Kjetil Aasen og Christopher Langeland har ikke besvart TV 2s henvendelse.