Norge ydmyket av Nederland - tidenes største tap et faktum

Nederland 7-0 Norge

(Se kampsammendrag med tillatelse fra NRK i vinduet øverst).

Et norsk landslag uten stjernespillere som Carline Graham Hansen, Guro Reiten og Maren Mjelde fikk det svært tøft mot Nederland tirsdag kveld. Aldri har det norske kvinnelandslaget i fotball tapt med større sifre.

Allerede etter 13 minutter får nederlenderne hull på byllen. De oransje vinner ballen høyt oppe og fra drøyt seksten meter plasserer Viviane Miedema ballen utagbart ned i keeper Fiskerstrands venstre hjørne.

Vondt ble til verre da kvinnene fra tresko-landet får frispark i det 35. minutt. Fra over 20 meter klinker tidligere Vålerenga-spiller Sherida Spitse ballen i mål på vakkert vis.

– Norge har fått en fotballeksjon i første omgang! Her kan det fort bli mer. Norge risikerer å bli ydmyket hvis ikke de løfter seg, lød det fra NRKs kommentator Olav Traaen.

Tidligere Vålerenga-spiller Sherida Spitse (t.h) feirer 2-0 målet mot Norge. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

Total Nederland-dominans i 2. omgang

Kommentatoren får rett i sine antagelser for den forferdelige fotballkvelden sett med norske øyne, var knapt startet.

Nederlenderne fortsatte andre omgang i samme spor som de avsluttet første. Fem minutter etter hvilen øker Arsenal-spiller Jill Roord til 3-0-ledelse.

Like etterpå er Ingrid Wold, som spilte sin siste kamp i karrieren trsdag kveld, uheldig i det hun prøver å blokkere et skudd. Ballen ender med å gå i bue over keeper Fiskerstrand og 4-0.

– Nå må vi snart fram med kuleramma! 52 minutter og Norge blir ydmyket av Nederland, utbrøt NRK-kommentator Olav Traaen.

Norges største landslagstap i historien

Et sjeldent ydmykende resultat blir enda verre når banens beste, Viviane Miedema, vender vekk en norsk forsvarer og setter den femte, før van de Sanden sendte de oransje opp i 6-0.

– Det er ugreit når Norge blir rundspilt på denne måten og ligger under med fem mål, konkluderte kommentator Traaen før han la til:

– Jeg har fulgt det norske kvinnelandslaget siden 1999 og jeg har ikke opplevd maken til rundspilling som i dag.

De nederlandske kvinnene ga seg ikke før det stod 7-0 på måltavlen. Danielle van de Donk fikk æren av sette det siste målet i det som ble en bekmørk fotballkveld for Ingrid Moe Wold, som spilte sin siste kamp i karrieren, samt resten av det norske landslaget.

Dermed startet Norges generalprøve før VM-kvalifiseringen til høsten med 0-7-tap - det største tapet for det norske kvinnelandslaget i historien.