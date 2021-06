Reality-profilen venter sitt første barn: – Ikke helt etter planen

GOD KVELD NORGE (TV 2): Tidligere «Ex on the Beach»-deltaker, Maria Amundsen (22), skal bli mor for første gang.

Det skriver Amundsen på sin Instagram, tirsdag.

«Jeg skal bli mamma!!», skiver 22-åringen under et bilde hvor hun holder kjærlig rundt magen.

Amundsen ble kjent da hun deltok i fjorårets sesong av «Ex on the Beach Norge».

Måtte ta noen runder

Amundsen forteller til God kveld Norge at hun begynte å gråte da hun fant ut at hun var gravid, men ikke av lykke med det første.

GLEDER SEG: Amundsen delte nyheten med dette bildet på Instagram. Foto: @mariamunds1

– Jeg ble veldig sjokka for det var ikke helt planen, forteller hun.

22-åringen møtte kjæresten Lasse Dahlhaug (26) gjennom en felles kompis, og paret har vært sammen i et og et halvt år. Amundsen forteller at også han ble satt ut av nyheten.

– Han ble helt stille og sa ikke så mye, forteller hun med et smil om munnen.

Til slutt valgte de å beholde barnet og gleder seg nå til å bli foreldre for første gang.

– Det er jo en stor avgjørelse så jeg gikk noen runder der før jeg bestemte meg, forteller hun.

Mange ble overrasket

Den tidligere realityprofilen forteller videre at mange venner og familie også ble overrasket, ettersom de ikke har snakket om det å få barn.

– Jeg skjønner at det kommer litt som et sjokk for de og, men nå kommer det et nytt familiemedlem og alle gleder seg, forteller hun og avslører at babyen melder sin ankomst rundt juletider.

22-åringen forteller at det foreløpig har vært positive tilbakemeldinger i sosiale medier.

– Så langt har det bare vært positive reaksjoner og jeg håper det kan fortsette sånn.

Etter deltakelsen i Ex on the Beach har Amundsen jobbet fulltid i barnehage, nå bor hun i Stavanger med kjæresten og er på utkikk etter ny jobb. Paret gleder seg nå til de blir en familie på tre.

– Jeg er veldig glad, avslutter hun.