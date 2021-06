Historien til Daniel (30) rørte tusener. Nå snus livet hans på hodet

For ett år siden sto Daniel Getaneh Hatland (30) frem med sin rasismehistorie. Nå skal han, i samarbeid med MOT og Norsk Toppfotball, forhindre at andre skal oppleve det samme som ham.

Se reportasje om Hatland og prosjektet øverst i saken!

I juni 2020 valgte Daniel Getaneh Hatland å fortelle sin historie til TV 2. Mannen fra Eikanger åpnet opp om en vanskelig oppvekst preget av rasisme, i en bygd der han var den eneste med mørk hud.

– Det var «neger», «du hører ikke til her» og «kom deg hjem igjen». Det var jo perioder der du lurer på om jeg betyr like masse som alle andre. Det er dessverre et spørsmål jeg har stilt meg flere ganger i oppveksten, sa Hatland.

Rasismen stoppet ikke der. Som Tertnes-spiller, i en cupkamp mot Brann i 2011, ropte bortelagets supportere apelyder mot ham. I en kamp mot Måløy fikk han sjokolademelk kastet etter seg.

Etter at Hatland delte sin historie i fjor sommer, har adoptivbarnet fra Etiopia mottatt massiv støtte. Etter TV 2s publisering ble han en del av et utvalg som jobbet frem kampanjen #STOPP for å forebygge rasisme i norsk idrett. Utvalget var nedsatt av kulturminister Abid Raja (V).

UTVALG: Daniel Getaneh Hatland ble med i et antirasismeutvalg nedsatt av kulturminister Abid Raja (V) etter at han delte sin historie. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Nå har han også fått jobb i MOT som prosjektleder i kampanjen «MOT til å si #STOPP», med hovedfokus på å forebygge rasisme og diskriminering i idretten. Målet er å bevisstgjøre ungdom til å tørre å si ifra når de hører ting som ikke er greit.

– Det er på tide at noen tar tak. Jeg satt lenge inne med det som skjedde med meg, men kanskje hvis jeg forteller min historie, så kanskje jeg kan hjelpe andre, sier 30-åringen, som er ansatt som næringslivsansvarlig og prosjektleder i MOT fra august.

– Det skjærer i hjertet

TV 2 ble med da Hatland og MOT testet pilotprosjektet på Øygarden ungdomsskule. I flere timer ble det holdt foredrag om diskriminering og rasisme. Han fortalte åpent om sin egen historie og ungdommene fikk også utdelt caser fra toppfotballen som ble diskutert i grupper.

– Det betyr mye når man har om slike ting på skolen. Det er ikke unormalt å ha en mørk farge på huden. De får meg til å føle at jeg er vanlig, sier Kristin Hamsund, elev ved skolen.

– Nå så vi hvordan piloten gikk og den fikk vi god respons på, det ser du på ungdommen også, sier Hatland.

TESTEN: Daniel Getaneh Hatland testet pilotprosjektet «MOT til å si #STOPP» på Øygarden ungdomsskule. I bakgrunnen sitter elev Kristin Hamsund, som roser opplegget. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Nå skal prosjektet også ut i norsk fotball. Både på topp- og breddenivå.

Tidligere Vålerenga-spiller Freddy dos Santos er nå sponsor-prosjektleder i Norsk Toppfotball (NTF). Interesseorganisasjonen samarbeider med MOT med «MOT til å si #STOPP».

– At ungdom rundt i landet skal føle seg utrygge når de er ute på arenaene våre og spiller... Det skjærer i hjertet, sier dos Santos og legger til:

– Klubbene våre har sagt at dette er verdier vi sammen ønsker å stå opp om. Jeg tror at vi sammen står veldig sterkt hvis vi er ute i barnelag og i skoleklasser med profilene våre, med MOT og med all den kraften det innebærer.

Hatland gleder seg over at det nå tas grep i idretten han elsker. Planen er at prosjektet skal bli tatt ut i idrettsklubber og synliggjøres på arenaer i toppfotballen, deriblant Eliteserien.

– Det er til det beste for klubbene, for idretten. At Norsk Toppfotball er inne i bildet viser at det blir tatt seriøst, sier Hatland.

– Kan ikke være naiv

Det har ikke alltid vært tilfellet, ifølge Hatland. Etter at han som 20-åring i 2011 ble utsatt for gjentatte episoder av rasisme, meldte han i fra til Olympiatoppen. Han ble lovet at det skulle bli tatt videre, men han hørte aldri noe tilbake.

– Jeg velger å tro at situasjonen er bra nå. Jeg er mer kritisk til hva man gjør når man oppdager at noe har skjedd. Det er der jeg mener at en del har sviktet, sier han.

På God Morgen Norge i fjor sommer ble han fortalt at Norges Idrettsforbund da ikke så på rasisme som et utbredt problem i norsk idrett.

– Når man blir fortalt på direktesendt TV at de ikke anser det som et problem, altså NIF... Du kan ikke anse noe som et problem når ingen melder fra når ingen melder fra fordi man ikke blir tatt seriøst, sant. Her må det jo være omvendt. Du må spørre hva statusen i klubbene er. Gjør du dette i mange år, så får man jo data og man skjønner at problemet er jo større, mener Hatland, og legger til:

– Det er litt som Me too. Man trodde ikke fordi man ikke så, og man så ikke fordi man ikke trodde, sant. Det er viktig, man kan ikke være naiv. Man må alltid jobbe mot at ting kan skje.

– Jeg synes det er dårlig at man ikke har klart å gjøre noe mer effektivt tidligere. Terskelen må ned for å gi beskjed om noe har skjedd. Man har en lang vei å gå, det er masse å ta tak i.

– Det er alltid noen som tror på deg

Nå håper Hatland at «MOT til å si #STOPP» kan hjelpe med å bevisstgjøre ungdom og andre om hva som er greit og ikke greit å si.

– Du skal ikke pålegge noen, men man skal heller snakke om hvordan andre føler seg, skape en åpenhet om ting som gjerne er et problem, som diskriminering. Det er derfor vi sier stopp. Kampanjen handler om å si stopp og tørre om å gi beskjed om at ting ikke er greit, forklarer vestlendingen.

OPTIMISTISK: Daniel Getaneh Hatland har stor tro på prosjektet han skal lede for MOT. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Regine Oen Hatten, leder for kjerneaktivitet i MOT, var med da pilotprosjektet ble testet i Øygarden utenfor Bergen.

– Han ønsker å bruke sin historie til noe positivt. Det får han en mulighet til nå gjennom MOT ved å bevisstgjøre ungdom. Daniel er kjempeviktig og vi er glade for å ha ham med på MOT-laget, sier hun.

Hatland er takknemlig for sjansen til å jobbe for noe han brenner for i MOT.

– Selv om du har opplevd kjipe situasjoner, så er livet veldig fint. Det finnes alltid mennesker som har troen på deg, jeg har mange som har trodd på meg, som ser positivt på fremtiden:

– Jeg håper at min stilling ikke finnes om ti år. Jeg håper at det kommer til at klubber og skoler klarer dette selv.

