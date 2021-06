Mann til sykehus etter velt med stor gressklipper

Like etter klokken 17.30 tirsdag ettermiddag meldte politiet i Innlandet at en mann i 60-årene skal ha kommet i klem under en stor gressklipper etter at den veltet på Leira i Valdres.

Videre meldte de at mannen skulle ah kommet seg løs, men at skadeomfanget var ukjent.

Det ble først meldt at det dreide seg om en traktor, men det riktige skal være at det er en stor gressklipper.

Klokken 18.15 melder politiet at mannen er fraktet til Gjøvik sykehus med luftambulanse. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med gressklipping.

– Uavklart skadeomfang. Politiet gjør undersøkelser på stedet. Vitner har sett hendelsen, skriver politiet.

Til TV 2 forteller operasjonsleder i Innlandet politidistrikt at de fikk melding om ulykken via Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK).

Uhellet skjedd ifm gressklipping. Fører, mann i slutten av 60 åra, tatt med av luftambulansen og flys Gjøvik sykehus. Uavklart skadegrad. Politiet på stedet og gjør undersøkelser. Vitner har sett hendelsen. — Politiet i Innlandet (@politiinnlandet) June 15, 2021

Det skal dreie seg om en gressklipper traktor. Helse på stedet og undersøker pasienten. — Politiet i Innlandet (@politiinnlandet) June 15, 2021

