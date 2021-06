Fjerner de fleste lokale tiltak i Oslo: – En del blir nok litt overrasket

Smitten er lav i Oslo, og ikke uten grunn har det gitt gjenåpningsoptimisme i byen. Håpet om å åpne hovedstaden ytterligere blir onsdag en realitet.

– Fra og med i morgen fjernes store deler av de særskilte koronareglene i Oslo, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Han viser til at smitten er lav, og det er få innlagte på sykehus. Derfor er det mulig å gjøre store lettelser, sier byrådslederen.

– I stor grad innføres trinn 3 og trinn 4 i gjenåpningsplanen, sier Johansen.

Dette er de nye tiltakene i Oslo Forbudet mot å være flere enn 10 personer samlet i private hjem oppheves.

Lokale begrensninger for idretts-, fritidsaktiviteter og fritidsklubber, innendørs og utendørs fjernes.

Bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland og tilsvarende steder kan åpne.

De spesielle smitteverntiltakene og antallsbegrensningene for butikker, kjøpesentre, treningssentre, museer og gallerier, innendørs svømmehaller, spaanlegg og hotellbasseng fjernes.

Det lokale kravet om å holde to meters avstand fjernes.

Krav om munnbind i butikker, treningssentre, restauranter, kafeer og så videre fjernes, men munnbind må fortsatt brukes i kollektivtrafikken og i taxi.

Det vil tillates skjenking til kl. 24.00.

Innendørs tillates 50 personer på arrangementer uten faste, tilviste sitteplasser og 200 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.

For private sammenkomster på offentlig sted gjelder en begrensing på 20 personer innendørs og 30 personer utendørs.

Utendørs tillates 200 personer på offentlig sted, uten faste, tilviste sitteplasser.

Utendørs tillates 600 personer på offentlig sted, med faste, tilviste sitteplasser, fordelt på tre grupper. Det betyr at det nå kan være 600 personer, fordelt på tre grupper, på for eksempel Intility eller Bislett.

Ikke lenger krav om munnbind

Forbudet om å være maks ti personer i private hjem oppheves fra og med onsdag. Det betyr at man fra onsdag skal følge det nasjonale rådet om at man kan samle maks 10 gjester.

Oslo fjerner også lokale regler for arrangementer innendørs og utendørs.

Når de nasjonale reglene for arrangementene endres, vil dette også gjelde i Oslo, opplyser Johansen videre.

– Vi fjerner også det lokale kravet om å holde to meters avstand og krav om å bruke munnbind i butikker, treningssentre, restauranter og så videre, sier Johansen.

Krav om munnbind i kollektivtransport og taxi videreføres.

Påbudet om hjemmekontor videreføres fram til 4. juli, og det er fortsatt forbud mot russebusser.

Unntakene fra de nasjonale reglene Oslo vil i stor grad ha de samme reglene som resten av landet, men med noen unntak:

Forbudet mot russefeiring i russebuss videreføres til og med 4. juli.



Påbud om hjemmekontor videreføres til og med 4.juli.



Skjenkestopp kl. 24.00 vil gjelde i Oslo til og med 4. juli, selv hvis denne regelen fjernes nasjonalt. Fra og med 5. juli oppheves skjenketidsbegrensningen i Oslo, og nasjonale regler vil da gjelde.



Krav om bruk av munnbind i kollektivtransporten og i taxi videreføres.



Anbefalingen om å unngå unødvendige reiser med kollektivtransport videreføres.

Utvider skjenketiden

Skjenketiden utvides også fra klokka 22 til midnatt. Det vil lages en egen forskrift på dette, så hvis tiden utvides nasjonalt, vil skjeketiden fortsatt være ved midnatt i Oslo.

– Jeg skjønner at folk blir overrasket

– En del blir nok litt overraskelset over at vi gjør såpass store endringer i ett jafs, det skjønner jeg. Men reglene skal være forholdsmessige, vi har ikke mulighet til å ha strengere regler enn det situasjonen krever bare for at man skal være på den sikre siden, sier Johansen.

Han sier at lettelsene er i tråd med de faglige rådene.

– Alt tyder på at det verste er bak oss, sier byrådslederen.

– Pandemien er ikke over enda

Johansen sier at han ikke utelukker at for eksempel delta-varianten, den indiske varianten, kan påvirke gjenåpningen videre. Det er fortsatt uklart hvor mye mer smittsom varianten er og om den fører til mer alvorlig sykdom.

– Men når vaksinasjonsgraden er såpass høy og antall på sykehus er lavt, håper jeg og tror at det verste ligger bak oss, sier byrådslederen.

Johansen takker Oslo-befolkningen for innsatsen, men han poengerer at pandemien ikke er over.

– Pandemien er ikke over enda. Vi må fortsette med nødvendig smittevern, hvis ikke vil vi helt sikkert se at smitten stiger mye blant dem som ikke er vaksinert, sier byrådslederen.