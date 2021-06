Denne gruppen kan trenge en ekstra vaksinedose

Forskere og vaksineprodusenter jobber for fullt for å finne ut om vi trenger en tredje vaksinedose. Det kan hende at én gruppe trenger en ekstra dose, ifølge forskere.

Nå som mange er blitt ferdigvaksinert, reiser spørsmålet seg om man trenger en oppfriskningsvaksine.

Foreløpig vet verken forskere eller vaksineprodusenter om det blir nødvendig med en oppfriskningsvaksine. Men dette forsøker de nå i finne ut av.

Forskere ved universitetet i Southampton har nå satt i gang en studie der skal finne ut av hvilke vaksiner som egner seg best som en tredje dose, skriver BBC.

De skal teste sju vaksiner, og deltakerne i studien skal få en tredje dose for å undersøke om man blir bedre beskyttet med tre doser enn to.

– Sannsynlig

– Vi vet ikke hvor lenge man er beskyttet etter vaksinering, og det har dukket opp mutasjoner kan gjøre immunresponsen fra vaksinasjon mindre effektiv, skriver forskerne i begrunnelsen for studien og fortsetter:

– Det er derfor sannsynlig at det kan være nødvendig å gi personer i høyrisikogrupper en ekstra dose etter en periode.

Den tredje dosen skal deltakerne få ti til tolv uker etter andre dose.

De første resultatene fra studien er ventet i september.

Professor og direktør av forskningsenheten Oxford Vaccine Group, Andrew Pollard, sier til BBC at det er for tidlig å si ja eller nei til om man trenger en tredje dose. For øyeblikket finnes det ikke noen bevis på at man blir mindre beskyttet over tid, sier han.

VET IKKE: Vaksineforskningen foregår i sanntid, så dermed vet vi enda ikke hvor lenge man er beskyttet etter to doser med en covid-19-vaksine, sier direktør Andrew Pollard for Oxford Vaccine Group. Her er han på en pressekonferanse med britenes statsminister Boris Johnson i november i fjor. Foto: Henry Nicholls / AP / NTB

Forskningsenheten som han jobber for, var med på å utvikle AstraZenecas vaksine.

Pollard mener det er viktig at alle over 50 år får sin andre dose fordi da er man bedre beskyttet mot delta-varianten, som nå dominerer i Storbritannia.

– Få vaksinerte havner på sykehus etter å ha blitt smittet med deltavarianten. Men det er tydelig at noen kan ha underliggende sykdommer som responderer dårligere på vaksinene. Det vil være viktig i framtiden å finne ut hvem disse er og hvem som trenger ekstra beskyttelse, enten behandling eller en ytterligere dose, sier Pollard.

Han sier at man vet fra kliniske studier at man er beskyttet minst seks måneder etter andre dose med mRNA-vaksiner.

Også vaksineprodusenten Pfizer er i gang med å forske på om vi trenger en oppfriskningsvaksine og eventuelt hvem som trenger den og når.

De har startet å forske på fullvaksinerte mennesker som senere ble smittet med koronaviruset for finne ut om og eventuelt når man trenger en oppfriskningsvaksine, en såkalt booster-dose, skriver Bloomberg.

Håper å slippe i høst

Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström sier til TV 2 at det trolig blir aktuelt med en ekstra vaksinedose. Spørsmålet er når, mener han.

NOK VAKSINER: Vaksinekoordinator Richard Bergström sier EU har nok til å vaksinere alle europeere to ganger neste år. Foto: Stina Stjernkvist / TT / NTB

– Jeg tror det blir aktuelt med en booster, selv uten eventuelle nye mutasjoner. Det som kan føre til at man trenger en booster tidligere, er nye mutasjoner som vaksinene ikke fungerer like godt mot, sier vaksineforhandleren.

– Jeg håper vi slipper å måtte ta en ekstra dose i år, sier han også.

EU har gjort en avtale med Pfizer for 2022 og 2023 som innebærer 1,8 milliarder vaksinedoser, halvparten av opsjon. Det er nok til å vaksinere alle i EU to ganger.

En del av avtalen er at Pfizer leverer en oppdatert vaksine som beskytter bedre mot mutasjonene.

Ifølge Bergström lander EU «i disse dager» en lignende avtale med Moderna.

FHI: Tre grunner for ekstra dose

Overlege Sara Viksmoen Watle i Folkehelseinstituttet sier det er tre ulike grunner til at ekstra vaksinedoser kan bli nødvendig.

– Underliggende sykdom eller behandling som gjør at pasienten trenger mer enn to doser for å oppnå beskyttelse, at immunresponsen svekkes over tid eller at det kommer nye virusvarianter som gjør at vaksinene ikke virker like godt, skriver hun i en e-post til TV 2.

TRE GRUNNER: Overlege i FHI, Sara Watle, sier det er tre grunner til at en ekstra vaksinedose kan bli nødvendig. Foto: Lise Åserud / NTB

I likhet med ekspertene, er det ikke klart om eller når det vil være nødvendig med en ekstra dose.

Dersom det blir aktuelt, kan det være at kun enkelte utvalgte grupper vil ha behov for en ekstra dose.

– Kliniske studier har hittil dokumentert vedvarende immunrespons og beskyttelse mot koronavirussykdom i inntil 6 md for mRNA-vaksinene, men det antas at beskyttelsen vil vare enda lenger så langt viruset ikke endrer seg for mye, skriver Watle.