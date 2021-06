KrFs hjertebarn henger i en tynn tråd – kommer med tydelig signal til Erna Solberg

Bare seks uker etter at Mattis Johan (6 mnd.) ble født, var mamma Marte Vilkensen Brøvig delvis tilbake i jobb.

– Nå jobber jeg 40 prosent. Både fordi jeg elsker jobben min, men også for å kunne være lengre ute i permisjon. Jeg tror mange mødre syns det er krevende å kun få syv måneder mammaperm, sier hun.

Trebarnsmoren fra Bergen har en lederstilling i Equinor, og er oppgitt over hvor rigide dagens permisjonsordninger er.

– Det viktigste for meg og min familie er valgfrihet. At politikere skal bestemme hvem, og hvor lenge, jeg og min mann skal være ute i permisjon, kan jeg ikke forstå.

Vil reversere tredelingen

Vilkensen Brøvig er spesielt opptatt av kontantstøtten og den tredelte foreldrepermisjonen.

– Jeg kjenner ingen som syns tredelingen en god ordning, sier hun.

Marte Vilkensen Brøvig har valgt ulike permisjonsordninger på alle de tre barna. - Barn er ulike, familier må selv få bestemme hva som passer best, sier hun.

Hun får støtte av KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, som nå vil være garantist for kontantstøtten og reversere den tredelte foreldrepermisjonen.

– Det er ikke staten som vet hva som passer best for den enkelte familie. Det er det foreldrene som gjør, sier han.

Stiller krav om kontantstøtten

For KrFs hjertebarn - kontantstøtten - henger i en tynn tråd.

– I en veldig tynn tråd... Og dersom det blir regjeringsskifte til høsten, frykter jeg for valgfriheten til familiene, sier Ropstad.

Det er i dag ikke flertall på Stortinget for å beholde kontantstøtten. Kun KrF, Frp, MDG og Sp ønsker å videreføre ordningen.

Barne- og familieminister, Kjell Ingolf Ropstad, garanterer at foreldre som Marte Vilkensen Brøvig skal få kontantstøtte så lenge KrF sitter i regjering.

Og på landsmøtet til Høyre i mai, vedtok også flertallet å skrote kontantstøtten og heller innføre ventestøtte til familier som venter på barnehageplass.

– Høyre vil også avskaffe ordningen. Kan KrF sitte i en regjering som skroter kontantstøtten?

– Nei, jeg tror ikke KrF kan sitte i en regjering som skroter kontantstøtten, sier Rostad til TV 2.

Skal være garantist

– Dette er en kjernesak. Det handler om valgfrihet for at familier skal få bestemme selv. Derfor skal KrF være garantisten for kontantstøtten. Enten man velger den, eller en trygg og god barnehageplass, sier Ropstad.

– Er dette et signal til Erna Solberg om at dere ikke kan samarbeide med Høyre, dersom de rører kontantstøtten?

– Ja, dette er et veldig tydelig signal til Erna Solberg. Men jeg tror hun vet veldig godt hvor hun har KrF i denne saken.

Vil gi mindre til far

Barne- og familieministeren vil også reversere dagens tredelte permisjonsordning, hvor mor og far får 15 uker perm hver, mens 16 uker er valgfrie og kan fordeles slik familiene ønsker det.

Om seks måneder fyller Mattis Johan 1 år. Mamma Marte håper at kontantstøtten består, slik at familien kan være litt mer hjemme.

Det betyr at mor kun kan ta ut rundt syv måneder permisjon med 100 prosent lønn, før hun må tilbake i arbeid.

KrF vil øke den totale permisjonspotten, men gi fem uker mindre til far og gjøre disse valgfrie.

– Gir ikke det far færre rettigheter i forbindelse med fødsel?

– Nei. Det vil fremdeles være en dedikert permisjon til far, men en større valgfri del, sier Ropstad.

Kjell Ingolf Ropstad vil reversere den tredelte foreldrepermisjonen slik den er i dag.

Dårlig for likestillingen

Vilkensen Brøvig mener den tredelte permisjonen ikke bidrar til likestilling, men understreker at det er viktig at far tar sin del av foreldrepermisjonen.

– I dag er det mer stigmatisering rundt fedre som velger å ikke ta pappaperm, enn det er rundt de som tar det, sier hun.

– Men nå har det seg sånn at det er kvinnen som går gravid, ammer og kanskje har større behov for å være lenger sammen med barnet. Da velger mange å være hjemme, og går glipp av lønn og pensjonspoeng. Det er alt annet enn likestilling.