Sturla Berg-Johansen skal bli pappa

Komiker og programleder Sturla Berg-Johansen (54) delte babynyheten fra scenen for Bakgårdsrevyen i Tønsberg:

– Jeg skal bli pappa!

PAPPAROLLEN: Sturla Berg-Johansen ser frem til å gripe papparollen.

Det melder Tønsberg Blad.

Ultralydbildet

Berg-Johansen og samboeren Kaja Norum (32) venter en liten gutt, og fra scenen forteller han at han er spent på fødselen.

– Det er helt fantastisk. Alt ble annerledes etter å a sett ultralydbildet, sier han.

Han har hatt et ønske om å bli far siden han var liten. Selv hadde han sett for seg at den ultimate alderen å bli far på var rundt 28-32 år ettersom man fortsatt er ung og kanskje litt gæren.



Han ser likevel frem til å gripe farsrollen i 50-årene også:



– Jeg føler meg ikke så klar til å klatre i trærne nå, ler han.

Nakenmaleri

Paret ble sammen i 2019 men hadde kjent hverandre en stund før de ble sammen.

Norum har blant annet tidligere malt et maleri av Berg-Johansen naken med erigert penis. Norum har gått i lære hos kunstner Odd Nerdrum, og hun var 22 år da hun malte bildet.

I fjor bekreftet Norum til VG at de hadde forlovet seg, men bryllupet måtte utsettes.

I 2009 sto Berg-Johansen frem som homofil under sitt eget show «Damenes Aften» på Chat Noir. Hele ti år før han fant kjærligheten med sin 22 år yngre forlovede.