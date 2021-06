Felt stengt etter kollisjon ved Sinsenkrysset

Oslo-politiet har rykket ut til Sinsenkrysset etter melding om at det er trafikale problemer i området etter et mulig sammenstøt mellom to biler.

– Rett før Aker sykehus er det melding om trafikale problemer som muligens er forårsaket av et sammenstøt mellom to personbiler. En personbil skal stå i høyre felt, melder politiet på Twitter.

Veitrafikksentralen melder at høyre felt er stengt i retning Gjøvik på riksvei 4 på grunn av uhellet.

Artikkelen oppdateres!