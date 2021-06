Jakter OL-medalje i sitt siste ritt

På sykkelbutikken Trones Sykkel i Sandnes står Tore Navrestad og fikser på en sykkel av typen han kjenner aller best: BMX.



– Jeg tror kundene setter veldig pris på den ekspertisen jeg har. Jeg kan stort sett fikse alt på en BMX-sykkel, poengterer 25-åringen.



Og det er kanskje ikke så rart. Sandnesgauken har drevet med Bicycle Moto Cross (BMX) siden han var fire år gammel. Kombinasjonen med trening og jobb er med andre ord en perfekt match.

– Jeg jobber her cirka 6 timer i uken. Litt mindre nå, siden det snart er OL, forteller Navrestad.



Heldigvis er de begrensede arbeidstimene ingen problem for daglig leder Frode Trones.

– Tore er overbetalt han, skyter Trones inn før han lattermildt fortsetter:

– Neida, han har det veldig greit. Han jobber her når han har tid rett og slett, og det er helt perfekt det, konstaterer sjefen.



Sikter høyt i andre forsøk

I 2016-OL røyk Navrestad ut i kvartfinalen, men da var forutsetningene litt annerledes enn det er i dag:



– Forrige gang så var jeg jo yngst, jeg var 20 år, og vi var alle enige om at jeg bare skulle kose meg og ha det gøy. Tanken var hele tiden at det først er i Tokyo jeg skal prestere.

BMX-syklist Tore Navrestad endte på en skuffende 19. plass i kvartfinalen i OL BMX turneringen i Rio de Janeiro Foto: Heiko Junge /NTB



Fem år senere og rik av erfaring mener Navrestad at den første norske OL-medaljen i sporten er innen rekkevidde.

– Denne gangen har vi et mål om å kjempe om medalje. Dersom man klarer å komme seg til finalen, da kan alt skje i BMX. Du kan vær først og du kan være sist, alt mulig rart kan skje, forklarer Narvestad.



I sommer får 25-åringen muligheten til å bevise at alt kan skje, og klatre høyere enn 19.-plassen i 2016.



– Siden den gang har jeg slått alle de jeg sykla mot i Rio. Ikke i hver eneste konkurranse, men litt her og litt der. Så resten av eliten vet at jeg er et navn å regne med, sier Sandnes-gutten med et smil.

I tillegg har syklistene fått en liten smakebit på hva som venter i den japanske hovedstaden.

– I 2019 var vi nede og testet løypa, og den passer meg ganske bra. Jeg vant de to første løpene, men så fikk jeg krampe i det tredje, ler Navrestad.

Luftige svev gjennom løypa på Sviland BMX Foto: Bjarte Fossfjell

En siste dans

De siste årene har Navrestad gjort seg bemerket både i verdenscupen og europacupen. I mai 2019 stakk han av med en seieren under europacup-løpet på hjemmebane, men selv om Sandnes-gutten har vist seg frem på toppnivå går eventyret mot slutten.



– Hvor lenge ser du for deg å holde på?

– Jeg er ferdig etter OL, svarer Navrestad.



– Er ikke det litt rart å tenke på?



Navrestad trekker pusten, skakker litt på hodet og tenker seg om:

– Det er litt «både og». Jeg har jo holdt på med BMX siden jeg var fire år, og nå er jeg 25. Det er en idrett hvor jeg har gjort alt jeg kan for å bli best mulig, så sånn sett blir det litt rart.

Navrestad savner flere nordmenn på toppnivå i BMX Foto: Bjarte Fossfjell

Manglende «matching» på trening og følelsen av å være alene i treningshverdagen hjemme i Norge er hovedgrunnen til at rogalendingen velger å gi seg. Skulle satsingen fortsatt måtte han ha flyttet utenlands:



– Det kunne jeg ha fått til, men jeg har ikke lyst å gjøre det. Så da velger jeg heller å takke for meg.



Sommeren 2021 blir den siste på toppnivå for Navrestad, men helt BMX-pensjonist blir han ikke.



–Jeg kommer nok alltid til å sykle litt BMX for å ha det gøy. Du skal heller ikke utelukke at jeg stiller på NM, men jeg kommer aldri til å satse igjen. Det kommer også et VM helgen etter OL, så kanskje jeg slenger meg på der.



– Men dersom du vinner gull i OL da? Stiller du opp i VM da?



– Nei, hvis jeg vinner i Tokyo så tror jeg at jeg aldri skal røre BMX-sykkelen igjen, ler Navrestad.