Bjørn Eidsvåg får «Allsang»-debut

TV 2-programmet «Allsang på Grensen» har sikret seg storfint besøk til sesongpremieren, som spilles inn i Halden 23. juni og sendes på TV 2 24. juni.

Nå bekreftes det nemlig at både Åge Aleksandersen (72) og Bjørn Eidsvåg (67) inntar scenen på Fredriksten festning.

LEGENDE: Åge Aleksandersen kommer også. Foto: Marthe Amanda Vannebo

Allsang-debut

For Eidsvåg blir dette hans debut i «Allsang på Grensen»-sammenheng, mens Aleksandersen har vært med tidligere i både 2008, 2018 og 2020.

– Jeg har blitt invitert til å delta på 15-årsjubileumet til «Allsang på Grensen». Det ser jeg frem til, sier Bjørn Eidsvåg til TV 2 og utdyper samtidig:

– Jeg har vokst opp med allsang. Vi sang for å trøste hverandre, vi sang for å oppildne hverandre, vi sang for rettferdighet og vi sang for fred. Nå har det gått et år hvor det ikke har vært så smart å synge, derfor er det fint at vi nå får lov til å synge igjen.

Gleder seg

Programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, er svært begeistret over nyheten.

– At to av de største norske artistene i vår tid finner veien til Halden og «Allsang på Grensen» når programmet innleder sin 15. sesong, er fantastisk stas, sier hun til TV 2 og legger samtidig til:

– De erfarne herrene kommer garantert til å gi både tv-seerne og publikum på Fredriksten festning noen øyeblikk de sent vil glemme. Så satser vi på både skyfri himmel og lys og varme i Halden denne kvelden.

Meldt avbud

Kurt Nilsen var tidligere annonsert som en av artistene, men har senere vært nødt til å melde avbud. Årsaken til det er foreløpig ukjent.

Det er derimot ingen grunn til å henge med leppa. Både publikum i Halden og hjemme foran TV-skjermene kan nemlig glede seg til en stjernespekket premieresending, hvor også Sissel Kyrkjebø, Ulrikke Brandstorp, Marcus & Martinus og eMMa (Emma Gunnarsen) blir å se og høre.

I tillegg er statsminister Erna Solberg ventet til premieren.

