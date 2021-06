Hyller Ronaldo-stunt: – Kan bli en trendsetter

Under Portugals pressekonferanse i forkant av kampen mot Ungarn oppstod det en uvanlig hendelse.

Ved alle pressekonferanser er nemlig UEFAs sponsorer, blant annet Coca Cola Company, synlig i form av colaflasker fremfor spillerne.

Ronaldo valgte imidlertid å fjerne disse, og i stedet oppfordre til å drikke vann.

– Slike selskaper burde ikke bli blandet inn i idretten. Dette håper jeg han mener og ikke prøver å lage «gimmick» ut av, sier Wenche Barth Eide, emerita ved avdeling for ernæringsvitenskap ved UiO .

Superstjernen har uttalt seg negativt om leskegiganten tidligere. I et intervju TV 2 tidligere har gjengitt uttalte portugiseren følgende:

– Vi får se om min sønn blir en stor fotballspiller. Noen ganger drikker han cola og spiser chips. Det irriterer meg, han vet det, sa Ronaldo den gang.

–Idrett og slike firmaer hører ikke sammen

Barth Eide har blant annet næringsindustriens rolle i uetisk markedsføring mot barn som ekspertfelt og er sterkt kritisk til måten slike firmaer får reklameplass under store idrettsarrangementer.

– Idretten burde latt være å ha reklame for dette. De hører ikke sammen. Når en stjerne av Ronaldos kaliber tar et slikt standpunkt, mener jeg han fortjener honnør, konkluderer Eide som også understreker at vann generelt er mest forenlig med idrett.

Støtte får også EMs største stjerne fra den mestvinnende quarterbacken i amerikansk fotball gjennom tidene:

– Det er som om veteraner vet hva de gjør, skriver Tom Brady om Ronaldo-stuntet.

– Ronaldo kan bli trendsetter

På spørsmål om hvorvidt portugiserens seanse under pressekonferansen kan skade omdømmet til leskegiganten på lengre sikt er Barth Eide usikker, men hun håper flere vil følge Ronaldos eksempel.

– Dette tilfellet er så spesielt at Ronaldo kan bli en trendsetter, i alle fall for en stund. Mange barn og unge håpefulle er jo allerede bevisste på ting som klima og miljø og vi håper dette slår over i interesse for kostholdet også, i hvert fall når idolene går foran, forteller hun.

Allerede klokken 18.00 tirsdag møter Ronaldo og Portugal Ungarn til TV 2-sendt kamp i det som av mange er omtalt som «dødens gruppe». De andre lagene i gruppen er Tyskland og Frankrike.