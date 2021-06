Fikk Janssen-ja på det åttende forsøket: – Veldig flott

Fra og med i dag kan man be om å bli vaksinert med Janssen-vaksinen. Henrik Kjellmo Larsen måtte kontakte åtte forskjellige leger for å få vaksinen, men fikk til slutt sitt «ja».

TV 2 snakket først med Kjellmo Larsen tirsdag formiddag, da han forsøkte å finne et legekontor som var villige til å sette vaksinen. Det viste seg å være en vanskelig oppgave.

Fastlegekontoret sa prinsipielt nei til å sette vaksinen.

Derfor måtte han ringe til andre legekontorer for å finne noen som ville vurdere om han oppfyller kriteriene.

Etter fem «nei» og to «kanskje» begynte han å bli oppgitt.

– Det er kjempevanskelig. Nå må jeg sende ut e-poster og ringe rundt. Ideelt sett burde jeg brukt tid på jobb, og fritid og alt mulig annet. Det burde vært enklere. Det burde ikke være oss som ønsker oss vaksinen som må lete når Høie sier at vi kan ta den, sa Kjellmo Larsen da.

Tirsdag ettermiddag forteller imidlertid Larsen at han gjennom en venn ble gjort oppmerksom på Reiseklinikken, som har sagt ja til å sette Janssen-vaksinen.

– Han sa: «Ring dit!» Da gjorde jeg det, og plutselig så var det i boks, sier Kjellmo Larsen.

– Tok det lang tid?

– Det gikk kjapt, han som tok telefonen var veldig stresset. Han spurte: «Hvorfor vil du reise? Derfor ja. Da kommer du på fredag.» Ferdig, fortsetter han.

Datainnsamling

Kjellmo Larsen skriver doktorgrad i humanitært arbeid og vil ta vaksinen slik at han kan reise til flyktningleiren i Moria i Hellas, for å hente inn data til graden.

Han erkjenner at det i teorien hadde vært mulig å utsette turen, men at det ville ha medført stor usikkerhet for ferdigstillingen av doktorgraden, da det ikke alltid er mulig å besøke flyktningleiren.

– Og man skal ikke reise til Hellas og Moria uvaksinert, det er noe av det mest uansvarlige man kan finne på.

Kjellmo Larsen er ikke bekymret for å bli rammet av vaksinens sjeldne bivirkninger, og understreker at Det europeiske legemiddelverket (EMA) har godkjent vaksinen.

– Da må vi stole på at det går greit. Det er større sjanser for at man skader seg på andre måter, tenker jeg.

En av de første som har fått Janssen-vaksinen er Mads Thomsen. Han har allerede fått en dose av Moderna, men ville ikke rukket en jobbreise dersom han måtte vente på den neste dosen.

– Jeg skal muligens til India med jobben min i august, så jeg håpet at jeg oppfylte kriteriene.



Han er ikke bekymret for bivirkningene det er advart mot.



– Nei det er jeg ikke. Den blir jo brukt i mange andre land.

Reiseklinikken

Svært få leger er villige til å sette Janssen-vaksinen, noe som gjør det utfordrende for pasienter som tror de oppfyller kriteriene å likevel få vaksinen.

TV 2 har vært i kontakt med helseetatene i Norges tre største kommuner Oslo, Bergen og Stavanger, og ingen av dem har oversikt over hvilke legekontorer som er villige til å sette vaksinen.

Dermed må man ta kontakt med legekontorene direkte for å finne ut om de i det hele tatt vil vurdere å sette vaksinen.

Reiseklinikken i Oslo er blant de få som går mot strømmen. Der blir de nå fullstendig nedringt.

– Nå er mange i en fortvilet situasjon. De gråter på telefonen. Jeg forsøker å holde meg til kriteriene, men de er ekstremt strenge. Det er like før jeg må stenge telefonen, sier leder i Reiseklinikken Gunnar Hasle.

Han velger å sette vaksinen fordi han mener den burde blitt inkludert i det nasjonale vaksineprogrammet for to måneder siden.

– Da kunne vi vaksinert 35-åringer nå, sier han.

Kjellmo Larsen er i hvert fall fornøyd med at han nå kan få vaksinen.

– Det er veldig flott. Men det blir jo selvfølgelig mye jobb for vedkommende som setter vaksinen, når ingen andre gjør det.