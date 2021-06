«Nye Buffon» vil slå legendens utrolige rekord: – Jeg føler ikke noe press

Fra tidlig alder av ble Gianluigi Donnarumma regnet som et av tidenes største keepertalent.

Det kom store overskrifter da han som 16-åring debuterte for AC Milan i Serie A. I tillegg til hans allerede da enorme rekkevidde, så hadde han samme fornavn som en viss italiensk keeperlegende.

Da landslagsdebuten for Italia kom ett år senere var det klart: Han skulle bli Italias nye Gianluigi Buffon.

– Jeg er fullt klar over at keeperne før meg skapte historie. Men nei, jeg føler ikke noe press, jeg er bare stolt over å følge deres fotspor.

ET FORBILDE: Gianluigi Donnarumma for AC Milan (t.v) og Gianluigi Buffon for Juventus( t.h) etter en kamp mellom lagene i 2016. Foto: Alessandro Garofalo

Vil slå Buffons utrolige rekord

Buffon voktet Italias bur fra 1997 til 2018, og er mannen med flest landskamper for «Gli Azzurri». Hans 176 kamper for Italia plasserer ham på en syvendeplass over spillerne med flest landskamper gjennom tidene.

Den legendariske keeperen har vunnet Serie A ti ganger, den italienske cupen seks ganger, og i VM i Tyskland i 2006 voktet han buret da Italia gikk hele veien og vant.

VERDENSMESTERE: Italia vant VM i Tyskland i 2006. Her feirer Gianluigi Buffon med pokalen i hånden. Foto: Domenico Stinellis

Bare 22 år gammel har Donnarumma allerede fått 27 kamper for Italias landslag. I tillegg har han 215 kamper for AC Milan.

Den unge keeper satser høyt, og har et mål om å slå Buffons utrolige rekord i antall kamper for Italia.

– Ja, så klart. Det gir meg mye motivasjon. Det blir ikke lett, men jeg skal prøve, sier den unge keeperen.

– Sjansen er definitivt der

TV 2s sportskommentator, Mina Finstad Berg, har fulgt Donnarumma tett helt siden Milan-debuten i 2015.

Hun har troen på at den unge keeperen har en mulighet til å ta rekorden.

– Hvis han fortsetter i samme tempo som nå, så er sjansen definitivt der. Han debuterte for landslaget som 17-åring, og det er helt utrolig. Når du gjør det og er førstekeeper i en alder av 22, så er det fullt mulig, mener Finstad Berg.

DEBUT: Gianluigi Donnarumma debuterte for det italienske landslaget som 17-åring mot Frankrike i 2016. Foto: Dave Winter / BILDBYRÅN

Hun påpeker at det er vanskelig å spå hvor mange kamper han vil kunne få. Mye vil avhenge av hvordan den internasjonale toppfotballen utvikler seg, og hvor god Italia kommer til å være.

– Det er flere faktorer som spiller inn: Vil det bli flere landskamper eller ikke, og hvor mange mesterskap vil Italia kvalifisere seg til? Men med den starten han har hatt, så er det klart at han har mulighet til å slå en rekord, som jeg egentlig tenkte var uslåelig, konstaterer hun.

På vei til PSG

Helt siden debuten for Milan i 2015, har han nærmest vært fast for «I Rossoneri». Men om en måned går kontrakten hans ut.

Sportsdirektør i AC Milan, Paolo Maldini, har bekreftet at Donnarumma skal bort. I tillegg har det italienske laget hentet inn erstatteren: Mike Maignan, som ble seriemester i Frankrike med Lille.

– Akkurat årsaken er vanskelig å vite, men det har vært en saga i flere år med Donnarumma, Milan og agenten Mino Raiola, forklarer sportskommentatoren.

OMSTRIDT: Mino Raiola er agenten til Gianluigi Donnarumma. Han er også agenten til blant annet Erling Braut Haaland, Zlatan Ibrahimovic og Paul Pogba. Foto: Valery Hache

Finstad Berg understreker at det også var en runddans med forhandlinger i 2017, men den gangen valgte Donnarumma å bli værende.

– Det har vært mye frem og tilbake i vår. Basert på info fra Italia, så virker det som om Donnarumma og Raiola har stilt krav om lønn og bonuser som Milan ikke kunne gå med på, sier Finstad Berg.

Flere internasjonale medier skriver at Donnarumma er på vei til å signere en kontrakt med den franske giganten Paris Saint-Germain.

– Vi får se hvordan han lykkes i en ny liga og klubb. Det er umulig å vite om det er et riktig valg eller ikke. I Milan fikk han prøve og feile, ettersom han var et produkt av egen klubb. Den luksusen vil han ikke ha som stjernesignering i ny klubb, understreker Finstad Berg.

Men klubbytte og rykter til tross - akkurat nå handler det om EM for Donnarumma. Og sportskommentatoren har troen på keeperen og hans landslag.

Donnarummas første mesterskap

I EM i 2016 satt Donnarumma på benken og så Buffon og landslaget ryke ut mot Tyskland i kvartfinalen. Nå er det hans tur å lede Italias bakre rekker til nye mesterskapsbragder.

– Det er ingenting som kan beskrive følelsen jeg får hver gang jeg bærer den trøyen. Jeg håper å bære den i lang, lang tid, forteller Donnarumma.

Forrige gang Italia vant EM var i 1968. Men Italia har fått en strålende start på årets mesterskap etter 3-0-seieren mot Tyrkia i mesterskapets åpningskamp.

SUKSESS: Italias landslagssjef, Roberto Mancini, har fått skikk på det italienske mannskapet som ikke klarte å kvalifisere seg til VM i 2018. Foto: Filippo Monteforte

Italia er i Gruppe A sammen med Tyrkia, Wales og Sveits. De er allerede på god vei mot avansement fra gruppen. Onsdag møter de Sveits.

– Roberto Mancini er en veldig god trener, og han har et solid lag mange strenger å spille på, sier hun og fortsetter:

–De har spesielt god kvalitet i midtbanen, så jeg har stor tro på at de kan komme seg til en semifinale.

En ny Buffon?

Italia og landslagssjef Roberto Mancini trives godt med Donnarumma som sisteskanse. For seieren mot Tyrkia fredag var den niende kampen på rad der Donnarumma holdt nullen for landslaget.

– Vi gjør det utrolig bra defensivt, og vi vil fortsette sånn. Å ikke slippe inn på så mange kamper er en kilde til stolthet, forklarer keeperen.

Finstad Berg er begeistret over den 22 år gamle keeperen, som hun fortsatt betegner som «et stortalent».

– Han slo gjennom med en enorm rekkevidde, og gode reflekser. I tillegg har han helt fra starten vist tydelige lederegenskaper, forklarer hun og fortsetter:

– Når det gjelder det å stoppe motstanderen i å score mål, så er han helt i verdenstoppen.

Hvis Donnarumma fortsetter å holde buret rent, og blir enda bedre med ballen i beina, så er det få ting som kan hindre ham i nå så langt som han vil, ifølge kommentatoren.

– Han er minivarianten av Buffon, som var en spiller med en helt utrolig karriere. Han var en av av verdens beste keepere i flere tiår, og det er veldig få fotballspillere som vinner VM. Trofémessig skal det mye til for at han kan matche Buffon, men nå blir det veldig spennende å se.

– Tror du at han noen gang vil klare å få samme statusen som Buffon?

– Donnarumma er den første som er i nærheten nivåmessig. Å leve opp til Buffon er vanskelig, men han har alt som skal til å for å være en av verdens beste keepere i mange år, avslutter Finstad Berg.