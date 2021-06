Fortviler over snusboksene: – Fargen går i ett med naturen

Tre år etter at snusboksene fikk en standardisert farge, mener frivillige organisasjoner at fargen er nødt til å endres. Snusboksene har nemlig blitt vanskeligere å oppdage.

– Vi vet at det ikke kan bli et forbud mot snusboksene. Men når vi først må ha disse pakkene, så bør det i det minste være et design som ikke går i ett med naturen.

Det sier initiativtaker i den frivillige organisasjonen Plastpiratene, Andreas Brandvoll.

Plastpiratene organiserer søppelplukkingsaksjoner over hele landet, og har det siste året begynt å spre seg til utlandet.

De siste årene har det utviklet seg en utfordring for organisasjonen. Snusboksene har blitt vanskeligere å oppdage.

VANSKELIG: Det er ikke alltid like lett å finne snusboksene i sjøen. Foto: Naturvernforbundet

Mindre naturvennlig

– Boksene flyter også, og når de flyter inn i siv blir de nærmest usynlige. Det bør være en mye mindre naturvennlig farge, slik at det blir lettere for oss som rydder frivillig i naturen.

Tall fra «Hold Norge Rent» viser at det ble det plukket opp 3307 snusbokser i naturen av frivillige og organisasjoner i 2020.

Statistikken viser også at snusposer er avfallsproduktet det var nest mest av i Oslo i 2020. Kun slått av sigarettsneiper. Snus og sneip står for 39 prosent av alt avfall i naturen.

Lyser opp i forhold

Aksjonistgruppen Guerrilla Plastic Movement har også merket seg utfordringen med snusboksfargen.

De lager blant annet kunstinstallasjoner av søppel som de finner i naturen.

– Ofte ligger disse boksene gatelangs mellom det høye gresset, og da er det vanskelig å oppdage. Annen emballasje lyser opp i forhold, sier medlem av aksjonistgruppen, Pippip Ferner.

SØPPEL: Uniformen til Pippip Ferner er laget av søppel hun har funnet i naturen. Foto: Christine Istad

Hun vant nylig prisen «Gullklypen» som er en bransjepris som blir delt ut av «Hold Norge Rent».

OVERALT: – Snusboksene ligger overalt ifølge Pippip Færner. Foto: Yvonne Hageseter

– Snusboksene ligger overalt. Det er helt uforståelig at det ikke har blitt etablert en panteløsning.

Avsporing

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Maria Jahrmann Bjerke (H), forteller at søppelutfordringen med snusboksene ikke ble vurdert da designet til boksene ble bestemt.

– Hensikten med å lage standardiserte bokser var å gjøre de så lite attraktive som mulig. Det er nok ikke aktuelt å gjøre noe med det nå.

IKKE VURDERT: Det ble ikke vurdert om snusboksfargen kunne gå i et med naturen da designet ble bestemt. Foto: Andreas Brandvoll

Bjerke legger til at Helsedepartementet ønsker å redusere de negative miljøkonsekvensene av tobakksprodukter og emballasje, og at dette er et oppfølgingspunkt i regjeringens tobakkstrategi.

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Maren Hersleth Holsen (V), forstår problematikken. Hun mener derimot at det blir feil å gjøre snusboksedesignet til en søppelutfordring.

– Det er flott at frivillige organisasjoner som Plastpiratene gjør en stor innsats for å rydde. Og det hadde sikkert vært lettere å rydde hvis boksene var i lysende farger. Men det blir en avsporing å gjøre dette til et spørsmål om design på snusboksene.

Få blir bøtelagt

Fagrådgiver for marin forsøpling i Naturvernforbundet, Ellen Sandvik Mikkelsen, er bekymret for den potensielle konsekvensen dersom stadig flere snusbokser blir igjen i naturen, uten å bli plukket opp.

– En ting er at bokser og snusposer havner i naturen, men det er sjeldent siste stopp. Dette går ned i kommen, for så å flyte ut i havet.

Mikkelsen mener regelverket rundt forsøpling er nødt til å strammes inn.

ALDRI: – Vi hører aldri om folk som blir bøtelagt etter å ha latt søppelet ligge igjen ute, sier Ellen Mikkelsen i Naturvernforbundet. Foto: Yvonne Hagesether

– Vi hører stadig vekk om historier hvor folk blir bøtelagt etter urinering i offentligheten. Men vi hører aldri om folk som blir bøtelagt etter å ha latt søppelet sitt ligge igjen ute.