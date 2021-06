Avslutter leteaksjon etter Emil (29)

Politiet tror ikke lenger at den savnede er i live.

Politiet i Innlandet melder tirsdag ettermiddag at de avslutter leteaksjonen etter savnede Emil Magnus Edvardsson (29) fra Oslo, som ble meldt savnet etter en fjelltur i Vågå 1. juni.

– Leteaksjonen er nå avsluttet. Beslutningen er tatt av en beslutningsgruppe i Innlandet politidistrikt, skriver politiet på Twitter.

Politiet tror ikke lenger det er sannsynlig at 29-åringen er i live, og det planlegges nå nye søk etter en antatt omkommet person.

– Vi avslutter og så skal vi etter hvert prioritere andre områder vi skal søke i, blant annet myrområder og vassdrag, sier Jørn Morten Sletta, leder for seksjon for orden og forebygging, ved politiet i Nord-Gudbrandsdal, til TV 2.

De pårørende er informert om beslutningen, opplyser politiet.

SAVNET: Det er Emil Magnus Edvardsson (29) fra Oslo som er meldt savnet. Foto: Privat / Politiet

Edvardsson ble meldt savnet etter en tur på fjelltoppen Gråhøe i Vågå kommune for to uker siden. Han skal ha gått ut på en kortere kveldstur fra et hyttefelt i Heidal ved Lemonsjøen i Sel kommune klokken 19.30. Da han ikke returnerte til hytta som avtalt, ble familien bekymret.

På toppen av fjellet Gråhøe ble signaturen hans funnet i en turbok.

Siden har store letemannskaper deltatt i søket etter den savnede mannen. Politiet har blant annet hatt bistand fra Norske redningshunder, Norsk folkehjelp, Røde Kors, Sivilforsvaret, Heimvernet og Innlandet droneberedskap.

Politiet har også bedt om tips fra publikum i saken.