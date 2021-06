Stor kartlegging: Sterk motstand mot boikott av Qatar-VM i toppfotballen

En ringerunde hos samtlige klubber på de tre øverste nivåene på herresiden og de to øverste på kvinnesiden viser at en stor majoritet vil stemme mot å boikotte Qatar-VM på fotballtinget.

På søndag skal det avgjøres om Norge skal boikotte fotball-VM i Qatar i 2022 eller ikke. Som TV 2 meldte mandag, er 420 av de cirka 1750 klubbene i Norge påmeldt.

TV 2 har kontaktet samtlige 80 klubber som går under begrepet «toppfotball» (de tre øverste divisjonene for herrer og to øverste for kvinner) for å finne ut hvordan de vil stemme på det ekstraordinære forbundstinget.

Disse 80 lagene står for en potensielt avgjørende del av stemmene, da hver av de kan stille med to delegater med stemmerett. Øvrige klubber i Norge, samt fotballkretsene og medlemmer i styret i Norges Fotballforbund (NFF), har kun én stemme hver.

Oversikten under, som kontinuerlig vil oppdateres frem mot søndag, viser at boikottmotstanderne har bred støtte i toppfotballen:

Kort fortalt har 38 av de som har svart bestemt seg for å stemme mot boikott. 12 vil stemme for boikott. 13 klubber har fremdeles ikke bestemt seg. I antall stemmer vil dette konkret bety 64 stemmer mot boikott og 19 stemmer for.

Oversikt over klubbene og hvordan de vil stemme Antall delegater (og derfor stemmer) klubbene vil stille med i parentes Eliteserien: Bodø/Glimt (2) Uavklart

Kristiansund (2) Mot boikott

Molde (2) Mot boikott

Rosenborg (2) For boikott

Viking (2) Mot boikott

Vålerenga (2) For boikott

Tromsø (2) For boikott

Strømsgodset (2) For boikott

Sarpsborg 08 (2) Mot boikott

Lillestrøm (2) For boikott

Mjøndalen (2) Mot boikott

Haugesund (1) Mot boikott

Odd (2) Mot boikott

Stabæk (2) Uavklart

Brann (2) For boikott

Sandefjord (2) Mot boikott OBOS-ligaen: Fredrikstad - ikke svart

Åsane (2) Mot boikott

HamKam (2) Mot boikott

Jerv (2) Uavklart

Grorud (2) Uavklart

Bryne (2) Mot boikott

Start - ikke svart, men vedtak om å stemme for boikott

Ålesund (2) Mot boikott

Sogndal (2) Uavklart

KFUM - ikke svart

Raufoss (2) Mot boikott

Sandnes Ulf - ikke svart, men vedtak om å stemme for boikott

Ranheim (2) Uavklart

Ull/Kisa (2) Mot boikott

Stjørdals-Blink - ikke svart

Strømmen - ikke svart PostNord-ligaen, avd. 1: Alta - ikke svart

Asker - ikke svart

Brattvåg - ikke svart

Bærum (1) Mot boikott

Eidsvoll (2) Mot boikott

Florø (1) Mot boikott

Fløya (1) Uavklart

Hødd (2) Mot boikott

Kongsvinger (2) Uavklart

Kvik Halden (2) Uavklart

Moss (1) Mot boikott

Senja (1) Mot boikott

Tromsdalen (2) Mot boikott

Vålerenga 2 (Samme vedtak som Vålerenga) PostNord-ligaen, avd. 2: Arendal (1) Mot boikott

Egersund (ikke påmeldt)

Fløy (2) Mot boikott

Fram Larvik (2) Mot boikott

Kjelsås (2) Mot boikott

Levanger (2) Mot boikott

Nardo (2) For boikott

Notodden - ikke svart

Odd 2 (samme vedtak som Odd)

RBK 2 (samme vedtak som RBK herrer)

Skeid - ikke svart

Sotra (2) Mot boikott

Vard Haugesund (1) For boikott

Øygarden (2) For boikott Toppserien: Vålerenga (2) For boikott

Rosenborg (2) Mot boikott

Lillestrøm (2) Mot boikott

Sandviken (2) Mot boikott

Klepp (2) Mot boikott

Lyn (2) Mot boikott

Stabæk (2) Uavklart

Kolbotn (2) Mot boikott

Avaldsnes (2) Uavklart

Arna-Bjørnar (2) Uavklart 1.div kvinner: Hønefoss (2) Mot boikott

Medkila (1) Mot boikott

Øvrevoll (1) Mot boikott

Røa - ikke svart

Grei (ikke påmeldt)

Amazon (2) Mot boikott

KIL/Hemne - ikke svart

Fløya (samme vedtak som Fløya herrer)

Fart (2) Uavklart

Åsane (2) Mot boikott

– En stille majoritet støtter NFFs linje

Kun to av klubbene (Egersund på nivå tre for herrer og Grei på nivå to for kvinner) meddeler at de ikke vil delta på tinget.

Flere klubber har lag både på øverste nivå og på nivå tre, og disse vil ikke være representert av hver sine delegater på tinget (all den tid de er organisert under samme styre). Dette gjelder Odd, Rosenborg, Vålerenga og Fløya.

Trekker man i tillegg fra Egersund og Grei (som ikke er påmeldt), samt de 13 klubbene som ikke har respondert, vil antallet klubber i toppfotballen med delegater på tinget derfor bli minst 60.

De fleste av de 13 klubbene som ikke har bestemt seg skal fatte vedtak på styremøter før helgen.

– Dette bekrefter inntrykket jeg har hatt siden «Qatar-utvalget» kom med sin rapport. Det har sett ut som vinden har blåst i den retningen en god stund. Det har blitt lagt ned mye krefter fra NFF for å overbevise folk om at boikott ikke er veien å gå. Så det overrasker meg ikke. Det er jo flere profilerte toppklubber som har vedtatt av boikott er riktig, men det virker til å være en stille majoritet som støtter NFFs linje, sier TV 2-ekspert Mina Finstad Berg.

NFF-styret, kretsene og toppfotballen vs bredden

Som forklart over, er det altså klubber, kretser og medlemer i NFFs styre som har stemmerett på tinget.

Kretsene (18 stk à én stemme hver) har meddelt at de vil stemme mot en boikott, og styremedlemmene (8 stk à én stemme hver) vil etter alle solemerker gjøre det samme - all den tid konklusjonen til «Qatar-utvalget» var en innstilling til styret.

Legger man sammen de 26 stemmene, samt den store majoriteten av stemmer fra toppfotballklubbene, er boikottilhengerne avhengig av bred støtte i bredden og på grasroten for å ha noe håp om å vinne avstemningen.

Ole Kristian Sandvik, som er aktiv i Vålerengas supporterklubb Klanen og styremedlem i Norsk Supporterallianse (NSA), har imidlertid ikke gitt opp.

– Jeg er optimist før søndagen. Jeg ser frem til møtet og debatten. Jeg håper at mange klubber tar ordet og forteller om sitt ståsted i saken. Begge sider har mobilisert. Så får vi se om norsk fotball er enig med folket i at boikott er det riktige, sier han til TV 2.

NSA har så langt registrert 104 klubber som er for boikott. Det er imidlertid usikkert hvor mange av disse som vil benytte seg av stemmeretten, og enkelte av klubbene inngår i oversikten over.