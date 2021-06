Superlaget advares: Tror det kan bli kapteinsbytte midt i Tour de France

Se Tour de France på TV 2 og TV 2 Play fra lørdag 26. juni.

Team Ineos Grenadiers skal prøve å slå tilbake etter et mislykket Tour de France i fjor. Det blir med det sterkeste Team Ineos/Sky-mannskapet i lagets elleveårige historie, mener lagets norske sportsdirektør Gabriel Rasch (45).

– Det er en større gruppe med ryttere som har mulighet til å være med der oppe og kjempe om seieren, sier Rasch til VeloNews.

På startstreken i Brest lørdag 26. juni står de ferske vinnerne av Critérium du Dauphiné og Sveits rundt, henholdsvis Richie Porte (36) og Richard Carapaz (28), i tillegg til fjorårets vinner av Giro d'Italia, Tao Geoghegan Hart (26).

Og da er ikke engang kapteinen Geraint Thomas (35) nevnt.

STJERNESPEKKET: Tao Geoghegan Hart (f.v.), Geraint Thomas og Richie Porte er med på Team Ineos Grenadiers' lag i Touren. Her fra Critérium du Dauphiné. Foto: Alain Jocard

Kniven på strupen for Thomas

TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad er ikke nødvendigvis helt enig i at det er tidenes beste Team Sky/Ineos-lag som stiller i årets Tour de France, men:

– Det ser vanvittig solid ut. Stammen og bredden i laget ser uten tvil veldig bra ut. Det er absolutt et kjempelag, sier Kaggestad.

Mads Kaggestad mener det er et stort press på kaptein Geraint Thomas, som ble nummer tre i Critérium du Dauphiné, snaut halvminuttet bak Richie Porte.

– Thomas er bra, men han viser noen svakhetstegn. Jeg er litt usikker på at han er på nivået som trengs når Primoz Roglic og Tadej Pogacar stiller til start, sier Kaggestad, som mener Thomas har kniven på strupen før Touren.

– Jeg tipper det er den siste sjansen Thomas får som kaptein i Tour de France nå, så han må overbevise. Resultatene ligner veldig på de han hadde i 2018 da han vant Touren, så han er i rute, men han skal altså møte Roglic og Pogacar.

SLOVENSK SUPERDUO: Primoz Roglic (t.v.) og Tadej Pogacar er ventet å bli Team Ineos Grenadiers' største konkurrenter i kampen om seier i Touren. Foto: Christophe Ena

Advarer mot å svi av Carapaz

Derfor mener TV 2s sykkelekspert det er viktig at Team Ineos Greandiers ikke sliter ut Richard Carapaz og gir ecuadorianer store tidstap.

– Team Ineos Grenadiers er avhengig av å ha Carapaz i kjemepform. Jeg tror han fort kan bli kapteinen deres i løpet av Touren, sier Kaggestad.

– Hvis han kan sendes av gårde litt tidlig, tror jeg det er gunstig, så kan Thomas sitte på hjul. Årets løype inviterer mer til den type angrep, for det er færre avslutninger på toppen av fjell enn vi har sett på en stund, slik at angrepene skal starte tidligere. Carapaz er god utfor, så det er gode muligheter hvis han kommer seg løs, sier Kaggestad.

VISER FORM: Richard Carapaz vant Sveits rundt sammenlagt. TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad tror ecuadorianer kan bli lagets kaptein i Tour de France. Foto: Urs Flueeler

Da Egan Bernal sprakk, slet med ryggen og forsvant ut av Touren i fjor, var den i realiteten over for Team Ineos Grenadiers, selv om Michal Kwiatkowski vant 18. etappe etter å ha kommet til mål sammen med lagkamerat Carapaz.

Den gang innrømmet Gabriel Rasch til TV 2 at laget la alle pengene i én pott i form av å satse på Bernal, som vant Tour de France i 2019.

– Det er et stort konkurransefortrinn for et lag å ha to ryttere høyt oppe i sammendraget. De må prøve ikke å brenne av Carapaz. Han må få en veldig beskyttet rolle, og heller jobbe sammen med Geraint Thomas enn for ham. Da har Team Ineos et veldig robust med fantastiske, meritterte og klatresterke ryttere, sier Kaggestad.

– Vår største styrke er kollektivet

Til tross for at han sier de har sitt sterke lag noensinne i årets Tour de France, mener Rasch at Team Ineos Grenadiers er outsidere i sammenlagtkampen.

NORSK SJEF: Team Ineos Grenadiers' norske sportsdirektør Gabriel Rasch. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Da vi hadde Chris Froome på sitt beste, hadde vi en mer tydelig favoritt. Det gjorde det lettere. Vår største styrke er vårt kollektivet. Pogacar og Roglic har vist at de er de to beste rytterne i verden for tiden, sier han til VeloNews.

Rasch mener imidlertid at alle – inkludert Pogacar – kan ha en dårlig dag, og at Team Ineos Grenadiers må spille på sitt sterke mannskap for å isolere den slovenske fjorårsvinneren.

– Det viktigste for oss er at en på laget vårt vinner, sier Rasch på spørsmål om Roche skulle være foran Thomas og Carapaz i sammendraget før siste uke.

Team Ineos Grenadiers har ikke offentliggjort hele Tour de France-laget på åtte ryttere ennå, men det er altså klart at Geraint Thomas, Richard Carapaz, Richie Porte og Tao Geoghegan Hart stiller på startstreken i Brest.