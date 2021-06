FHI: Nytt vaksinescenario for voksne

Folkehelseinstituttet regner med at gruppen mellom 18 og 44 år må vente flere uker med å få tilbud om vaksine enn først anslått.

FHI har publisert et nytt scenario for når de ulike aldergruppene kan forvente å få sin første og andre vaksinedose.

Sist scenario fra 28. mai viste at aldergruppen 18-44 år skulle få sin første dose i uke 30 og sin andre dose i uke 37. Dette var forbehold at det var fra samme vaksineleverandør.

Tirsdag har FHI lagt frem et nytt scenario, som viser at det blir flere uker med forsinkelser på både første og andre dose, også for de som ønsker å kombinere ulike vaksiner.

For de som tar samme vaksine, er det nå anslått at aldergruppen 18-44 år får tilbud om sin første dose innen uke 31 og 32. Den andre dosen er anslått til uke 44 og 45.

For kombinerte vaksiner er det anslått at samme aldergruppe vil få tilbud om sin første dose innen uke 31 og 32, og sin andre dose innen 40 og 41.