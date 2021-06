– En drømmestart for publikum!

Slik spilles Premier League 2021/22 1. runde (14. august): Brentford – Arsenal, Burnley – Brighton, Chelsea – Crystal Palace, Everton – Southampton, Leicester – Wolverhampton, Manchester United – Leeds, Newcastle – West Ham, Norwich – Liverpool, Tottenham – Manchester City, Watford – Aston Villa. 2. runde (21. august): Arsenal – Chelsea, Aston Villa – Newcastle, Brighton – Watford, Crystal Palace – Brentford, Leeds – Everton, Liverpool – Burnley, Manchester City – Norwich, Southampton – Manchester United, West Ham – Leicester, Wolverhampton – Tottenham. 3. runde (28. august): Aston Villa – Brentford, Brighton – Everton, Burnley – Leeds, Liverpool – Chelsea, Manchester City – Arsenal, Newcastle – Southampton, Norwich – Leicester, Tottenham – Watford, West Ham – Crystal Palace, Wolverhampton – Manchester United. 4. runde (11. september): Arsenal – Norwich, Brentford – Brighton, Chelsea – Aston Villa, Crystal Palace – Tottenham, Everton – Burnley, Leeds – Liverpool, Leicester – Manchester City, Manchester United – Newcastle, Southampton – West Ham, Watford – Wolverhampton. 5. runde (18. september): Aston Villa – Everton, Brighton – Leicester, Burnley – Arsenal, Liverpool – Crystal Palace, Manchester City – Southampton, Newcastle – Leeds, Norwich – Watford, Tottenham – Chelsea, West Ham – Manchester United, Wolverhampton – Brentford. 6. runde (25. september): Arsenal – Tottenham, Brentford – Liverpool, Chelsea – Manchester City, Crystal Palace – Brighton, Everton – Norwich, Leeds – West Ham, Leicester – Burnley, Manchester United – Aston Villa, Southampton – Wolverhampton, Watford – Newcastle. 7. runde (2. oktober): Brighton – Arsenal, Burnley – Norwich, Chelsea – Southampton, Crystal Palace – Leicester, Leeds – Watford, Liverpool – Manchester City, Manchester United – Everton, Tottenham – Aston Villa, West Ham – Brentford, Wolverhampton – Newcastle. 8. runde (16. oktober): Arsenal – Crystal Palace, Aston Villa – Wolverhampton, Brentford – Chelsea, Everton – West Ham, Leicester – Manchester United, Manchester City – Burnley, Newcastle – Tottenham, Norwich – Brighton, Southampton – Leeds, Watford – Liverpool. 9. runde (23. oktober): Arsenal – Aston Villa, Brentford – Leicester, Brighton – Manchester City, Chelsea – Norwich, Crystal Palace – Newcastle, Everton – Watford, Leeds – Wolverhampton, Manchester United – Liverpool, Southampton – Burnley, West Ham – Tottenham. 10. runde (30. oktober): Aston Villa – West Ham, Burnley – Brentford, Leicester – Arsenal, Liverpool – Brighton, Manchester City – Crystal Palace, Newcastle – Chelsea, Norwich – Leeds, Tottenham – Manchester United, Watford – Southampton, Wolverhampton – Everton. 11. runde (6. november): Arsenal – Watford, Brentford – Norwich, Brighton – Newcastle, Chelsea – Burnley, Crystal Palace – Wolverhampton, Everton – Tottenham, Leeds – Leicester, Manchester United – Manchester City, Southampton – Aston Villa, West Ham – Liverpool 12. runde (20. november): Aston Villa – Brighton, Burnley – Crystal Palace, Leicester – Chelsea, Liverpool – Arsenal, Manchester City – Everton, Newcastle – Brentford, Norwich – Southampton, Tottenham – Leeds, Watford – Manchester United, Wolverhampton – West Ham 13. runde (27. november): Arsenal – Newcastle, Brentford – Everton, Brighton – Leeds, Burnley – Tottenham, Chelsea – Manchester United, Crystal Palace – Aston Villa, Leicester – Watford, Liverpool – Southampton, Manchester City – West Ham, Norwich – Wolverhampton 14. runde (30. november / 1. desember): Aston Villa – Manchester City, Everton – Liverpool, Leeds – Crystal Palace, Manchester United – Arsenal, Watford – Chelsea, West Ham – Brighton, Wolverhampton – Burnley, Newcastle – Norwich, Southampton – Leicester, Tottenham – Brentford. 15. runde (4. desember): Aston Villa – Leicester, Everton – Arsenal, Leeds – Brentford, Manchester United – Crystal Palace, Newcastle – Burnley, Southampton – Brighton, Tottenham – Norwich, Watford – Manchester City, West Ham – Chelsea, Wolverhampton – Liverpool. 16. runde (11. desember): Arsenal – Southampton, Brentford – Watford, Brighton – Tottenham, Burnley – West Ham, Chelsea – Leeds, Crystal Palace – Everton, Leicester – Newcastle, Liverpool – Aston Villa, Manchester City – Wolverhampton, Norwich – Manchester United. 17. runde (14. desember / 15. desember): Arsenal – West Ham, Brentford – Manchester United, Brighton – Wolverhampton, Burnley – Watford, Crystal Palace – Southampton, Leicester – Tottenham, Norwich – Aston Villa, Chelsea – Everton, Liverpool – Newcastle, Manchester City – Leeds. 18. runde (18. desember): Aston Villa – Burnley, Everton – Leicester, Leeds – Arsenal, Manchester United – Brighton, Newcastle – Manchester City, Southampton – Brentford, Tottenham – Liverpool, Watford – Crystal Palace, West Ham – Norwich, Wolverhampton – Chelsea. 19. runde (26. desember): Aston Villa – Chelsea, Brighton – Brentford, Burnley – Everton, Liverpool – Leeds, Manchester City – Leicester, Newcastle – Manchester United, Norwich – Arsenal, Tottenham – Crystal Palace, West Ham – Southampton, Wolverhampton – Watford. 20. runde (28. desember): Arsenal – Wolverhampton, Brentford – Manchester City, Chelsea – Brighton, Crystal Palace – Norwich, Everton – Newcastle, Leeds – Aston Villa, Leicester – Liverpool, Manchester United – Burnley, Southampton – Tottenham, Watford – West Ham. 21. runde (1. januar): Arsenal – Manchester City, Brentford – Aston Villa, Chelsea – Liverpool, Crystal Palace – West Ham, Everton – Brighton, Leeds – Burnley, Leicester – Norwich, Manchester United – Wolverhampton, Southampton - Newcastle, Watford – Tottenham. 22. runde (15. januar): Aston Villa – Manchester United, Brighton – Crystal Palace, Burnley – Leicester, Liverpool – Brentford, Manchester City – Chelsea, Newcastle United – Watford, Norwich – Everton, Tottenham – Arsenal, West Ham – Leeds, Wolverhampton – Southampton. 23. runde (22. januar): Arsenal – Burnley, Brentford – Wolverhampton, Chelsea – Tottenham, Crystal Palace – Liverpool, Everton – Aston Villa, Leeds – Newcastle, Leicester – Brighton, Manchester United – West Ham, Southampton – Manchester City, Watford – Norwich. 24. runde (8. februar / 9. februar): Aston Villa – Leeds, Brighton – Chelsea, Burnley – Manchester United, Norwich – Crystal Palace, West Ham – Watford, Wolverhampton – Arsenal, Liverpool – Leicester, Manchester City – Brentford, Newcastle – Everton, Tottenham – Southampton. 25. runde (12. februar): Brentford – Crystal Palace, Burnley – Liverpool, Chelsea – Arsenal, Everton – Leeds, Leicester – West Ham, Manchester United – Southampton, Newcastle – Aston Villa, Norwich – Manchester City, Tottenham – Wolverhampton, Watford – Brighton. 26. runde (19. februar) Arsenal – Brentford, Aston Villa – Watford, Brighton – Burnley, Crystal Palace – Chelsea, Leeds – Manchester United, Liverpool – Norwich, Manchester City – Tottenham, Southampton – Everton, West Ham – Newcastle, Wolverhampton – Leicester. 27. runde (26. februar): Arsenal – Liverpool, Brentford – Newcastle, Brighton – Aston Villa, Chelsea – Leicester, Crystal Palace – Burnley, Everton – Manchester City, Leeds – Tottenham, Manchester United – Watford, Southampton – Norwich, West Ham – Wolverhampton. 28. runde (5. mars): Aston Villa – Southampton, Burnley – Chelsea, Leicester – Leeds, Liverpool – West Ham, Manchester City – Manchester United, Newcastle – Brighton, Norwich – Brentford, Tottenham – Everton, Watford – Arsenal, Wolverhampton – Crystal Palace. 29. runde (12. mars): Arsenal – Leicester, Brentford – Burnley, Brighton – Liverpool, Chelsea – Newcastle, Crystal Palace – Manchester City, Everton – Wolverhampton, Leeds – Norwich, Manchester United – Tottenham, Southampton – Watford, West Ham – Aston Villa. 30. runde (19. mars): Aston Villa – Arsenal, Burnley – Southampton, Leicester – Brentford, Liverpool – Manchester United, Manchester City – Brighton, Newcastle – Crystal Palace, Norwich – Chelsea, Tottenham – West Ham, Watford – Everton, Wolverhampton – Leeds. 31. runde (2. april): Brighton – Norwich, Burnley – Manchester City, Chelsea – Brentford, Crystal Palace – Arsenal, Leeds – Southampton, Liverpool – Watford, Manchester United – Leicester, Tottenham – Newcastle, West Ham – Everton, Wolverhampton – Aston Villa. 32. runde (9. april): Arsenal – Brighton, Aston Villa – Tottenham, Brentford – West Ham, Everton – Manchester United, Leicester – Crystal Palace, Manchester City – Liverpool, Newcastle – Wolverhampton, Norwich – Burnley, Southampton – Chelsea, Watford – Leeds. 33. runde (16. april): Aston Villa – Liverpool, Everton – Crystal Palace, Leeds – Chelsea, Manchester United – Norwich, Newcastle – Leicester, Southampton – Arsenal, Tottenham – Brighton, Watford – Brentford, West Ham – Burnley, Wolverhampton – Manchester City. 34. runde (23. april): Arsenal – Manchester United, Brentford – Tottenham, Brighton – Southampton, Burnley – Wolverhampton, Chelsea – West Ham, Crystal Palace – Leeds, Leicester – Aston Villa, Liverpool – Everton, Manchester City – Watford, Norwich – Newcastle. 35. runde (30. april): Aston Villa – Norwich City, Everton – Chelsea, Leeds – Manchester City, Manchester United – Brentford, Newcastle – Liverpool, Southampton – Crystal Palace, Tottenham – Leicester, Watford – Burnley, West Ham – Arsenal, Wolverhampton – Brighton. 36. runde (7. mai): Arsenal – Leeds, Brentford – Southampton, Brighton – Manchester United, Burnley – Aston Villa, Chelsea – Wolverhampton, Crystal Palace – Watford, Leicester – Everton, Liverpool – Tottenham, Manchester City – Newcastle, Norwich – West Ham. 37. runde (15. mai): Aston Villa – Crystal Palace, Everton – Brentford, Leeds – Brighton, Manchester United – Chelsea, Newcastle – Arsenal, Southampton – Liverpool, Tottenham – Burnley, Watford – Leicester City, West Ham – Manchester City, Wolverhampton – Norwich. 38. runde (22. mai). Arsenal – Everton, Brentford – Leeds, Brighton – West Ham, Burnley – Newcastle, Chelsea – Watford, Crystal Palace – Manchester United, Leicester – Southampton, Liverpool – Wolverhampton, Manchester City – Aston Villa, Norwich – Tottenham.

14. august er det planlagt oppstart for den kommende sesongen av Premier League. Se den komplette terminlisten i faktaboksen over.

– Sesongen kan fort defineres i de ukene

Sesongen starter på forrykende vis. Allerede i den første serierunden møter nemlig Manchester United Leeds på Old Trafford.

– Det er en drømmestart for publikum! Jeg vet ikke hvor mange publikummere som kommer til å få lov til å være der. Det vil likevel være ett vanvittig rivaleri. Det er en skikkelig kanonstart for supporterne. Jeg tror det vil sette en standard for begge lag, sier TV 2s Premier League-kommentator Espen Ween.

– Det vil nok gjøre fryktelig vondt for Manchester United-fansen å tape den kampen. på hjemmebane. Det vil være verst tenkelige starten på en sesong for fansen, sier kommentatoren.

I oktober venter imidlertid et beintøft kampprogram for Ole Gunnar Solskjærs lag. Da møter United møter følgende rekke med lag: Everton, Leicetser, Liverpool, Tottenham og City, før Watford, Chelsea og Arsenal.

– I den perioden smeller det noe voldsomt! Sesongen kan fort defineres i de ukene. Da blir det viktig å ha stallen skadefri og tilgjengelig, sier Ween.

Daglig leder i Manchester United Supporters Club Scandinavia, Bernt Hjørnevik, har store forventninger til årets sesong.

– Jeg tror det vil være større forventinger til denne sesongen. Vi har hele tiden sagt at her skal det bygges stein på stein og et fundament skal lages. Nå er vi der. Dersom noen av signeringene Solskjær vil ha kommer så er vi der. Dersom de er der, så skapes det enda større forventinger til årets sesong, sier han.

Se han snakke om seriestarten i videovinduet øverst

– Et hyggelig Liverpool-oppsett

Liverpools tre første kamper er mot Norwich (b), Burnley (h) og Chelsea (h).

– Det er et hyggelig oppsett for Liverpool. De møter Norwich i serieåpningen igjen. De vil nok fremstå mer solide defensivt enn sist, men Liverpool skal slå Norwich, sier Ween.

Han peker på at en "hyggelig seriestart" fort kan bli snudd til det motsatte dersom man snubler.

– Kommer man skjevt ut, har man et enormt press allerede fra start, sier han.

Liverpool møter ikke noen av de antatte topplagene på rad. Det mener Ween er en stor fordel. Han mener også Liverpool er blant lagene som vil få den største boosten av at tilskuerne vender tilbake til Premier League-tribunene.

Spår tøff start for Manchester City

Regjerende seriemester Manchester City møter byrival Manchester United i 11. runde. Sesongen avsluttes på hjemmebane mot Aston Villa.

Citys møter Tottenham, Arsenal og Leicester i løpet av de fire første serierundene.

– De har nok det tøffeste kampprogrammet av de forventede topplagene. Jeg tror ikke City vil stå igjen med full pot etter de fire første kampene. De kan fint tape poeng allerede i den første kampen, sier Ween.

Av de forventede topplagene har også Chelsea en svært tøff seriestart. I løpet av sine seks første kamper, møter de Arsenal, Liverpool, Spurs og City.

Her er Leeds' ti første kamper

Leeds United imponerte stort forrige sesong. Denne sesongen starter med et brak mot rivalen Manchester United. På fotballens festdag, Boxing-day venter Liverpool på Anfield.

– Jeg tror Leeds kommer til å fortsette sin positive utvikling. Bielsas system er så innkjørt, og alt tyder på at det vil fortsette, sier ekspert TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp, som trekker frem ett usikkerhetsmoment ved Leeds denne sesongen:

– Raphinha har vært en åpenbaring for dem. Det er usikkert om Leeds får beholde ham.

Brentford tilbake

For første gang på mer enn 70 år er også Brentford å finne i terminlisten for Englands øverste divisjon.

– Det er veldig gøy å ha Brentford i Premier League. De begeistret virkelig på nivået under, og kan bli et ordentlig overraskelseslag i år. Jeg tror man kommer til å legge merke til Ivan Toney, som bøttet inn mål for dem i fjor. Han er en stor, sterk og rask spiss, som jeg tror vil overraske mange, sier Ween.

Den nyopprykkede klubben spiller sine første kamper mot Arsenal, Crystal Palace, Aston Villa og Brighton.

– De kan få en god start. Jeg tror det er veldig viktig for nyopprykkede lag å ikke havne bakpå fra start. Da blir det for en veldig tung sesong, sier Ween.