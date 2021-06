Unio trapper opp sykehusstreiken

Sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og andre Unio-organiserte har streiket siden 27. mai.

Streikene i kommunene er stoppet med tvungen lønnsnemnd, men streken i sykehusene fortsetter på 11. dagen.

Og fra mandag trappes den ytterligere opp med 243 personer. Dermed vil 863 Unio-organiserte, de aller fleste sykepleiere, ved sju av landets største helseforetak være i streik i neste uke.

Lederen i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, mener uttaket er forsvarlig, og ikke vil tvinge frem enda en tvungen lønnsnemnd.

Lill Sverresdatter Larsen, Leder av norsk sykepleierforbund. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Vi er jo helsepersonell. Vi er sykepleiere, selvfølgelig tar vi ikke ut et uttak som har betydning for liv og helse, sier Sverresdatter Larsen til TV 2.

Det er ingen kontakt mellom partene, og arbeidsgiverforeningen Spekter har heller ikke søkt om en eneste dispensasjon fra streikeuttaket.

– Tvinger tvungen lønnsnemnd

Sykepleiernes leder mener dette tyder på at arbeidsgiverne styrer mot tvungen lønnsnemnd, også i sykehusene.

– Sykehusene fortsetter med full drift. De til og med tar opp driften på poliklinikkene, og søker ikke dispensasjon om å få de ansatte tilbake igjen. Ergo så vil det jo tvinge seg frem en tvungen lønnsnemnd nesten uansett hva vi gjør, hvis vi skal kunne ta ut noen i streik, mener Unios forhandlingsleder.

Hun mener dette nå også er blitt en kamp om streikeretten er reell for helsepersonell.

Unio brøt meklingen med Spekter etter å ha fått et lønnstilbud på 2,8 prosent, det samme som er gitt i alle de øvrige lønnsoppgjørene i år. Alle de øvrige hovedsammenslutningene, LO, YS og Akademikerne har akseptert dette tilbudet.

– Unio startet streiken

Kommunikasjonssjef i Spekter, Ingvild Dahl Dørnes, sier de legger til grunn av Unio har vurdert konsekvensene av opptrappingen.

– Helseforetakene tar streikeuttaket til Unio til etterretning. Hensikten til en streik er å redusere kapasiteten, og helseforetakene innretter seg etter kapasitetsreduksjonen streiken medfører. Vi legger til grunn at Unio i forkant har vurdert konsekvenser og virkninger av streiken. Det er Unio som har startet streiken, og har ansvaret for og risikoen for virkningen av streiken. Helseforetakene har tilbudt forhåndsavtaler slik Hovedavtalen forutsetter for å sikre utsatte funksjoner. Dette har ikke forbundene i Unio ønsket, skriver hun i en e-post til TV 2.

– Helseforetakene kommer ikke til å overlate til en streikekomité å vurdere hvorvidt driften er forsvarlig eller ikke, derfor søkes det heller ikke såkalte dispensasjoner. Helseforetakenes plikter og ansvar for pasientbehandlingen er regulert i helselovgivningen, og helseforetakene kommer ikke til å delegere dette ansvaret til en streikekomité. En streikekomité har ikke oversikt over verken tilgjengeligheten til de ansatte, eller hvilken kompetanse som er nødvendig for å utføre arbeidsoppgaver i den aktuelle enheten/ i samspill med andre enheter. Det er ikke forsvarlig at helsepersonell skal gå ut og inn av streiker etter en streikekomités beslutninger.