Johansen: – Jeg har full tillit til Berg

Et flertall i bystyret i Oslo støtter et mistillitsforslag mot Oslos miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG). Byrådsleder Raymond Johansen understreker at han har full tillit til byråden.

– Rødt anmoder byråden om å trekke seg, og konkluderer med at vi ikke lenger har tillit til Lan Marie Berg som byråd for miljø og samferdsel, bekreftet Rødts gruppeleder Eivor Evenrud, tirsdag ettermiddag.

Rødt bekreftet dermed at de støtter mistillitsforslaget mot Berg, som nå har et flertall i Oslos bystyre.

Bakgrunnen for mistillitsforslaget er at opposisjonen mener at Berg ventet for lenge med å informere om at Oslos nye reservevannsløsning kom til å bli 5,2 milliarder kroner dyrere enn først anslått.

Evenrud sa videre at Berg har brutt informasjonsplikten, at hun ikke har fulgt bystyrets pålegg om å rapportere jevnlig om prosjektet og at hun ikke har fulgt god forvaltningsskikk.

Under tirsdagens koronapressekonferanse ble byrådsleder Raymond Johansen spurt om han ville stille kabinettspørsmål dersom mistillitsforslaget blir stemt igjennom, hvorpå han svarte:

– Jeg har full tillit til byråd Lan Marie Berg. Og i morgen så er det bystyremøte, og det er naturlig for meg at den videre debatten følger etter det. Utover det, så har jeg ingen kommentar.

Erfarer kabinettspørsmål

Den formelle avstemningen om mistillitsforslaget vil avholdes i bystyremøtet klokken 12 på onsdag.

– Det at du stiller deg bak byråden, betyr vel at hele byrådet stiller seg bak henne?

– Jeg har full tillit til byråd Lan Marie Berg. Det er jeg som utnevner byråder. I morgen er det en debatt i bystyret, og det har jeg stor respekt for. Og jeg har tenkt til å uttale meg der om denne saken, repeterte Johansen.

TV 2 erfarer at Raymond Johansen kommer til å stille kabinettspørsmål til bystyret, altså at partiene i bystyret må stemme for om de vil beholde byrådet eller ikke.

Hvis byrådet får flertallet mot seg i et kabinettspørsmål, kan det føre til en kaotisk politisk situasjon i hovedstaden. Det finnes nemlig ikke noe alternativt flertall i bystyret som vil stille seg bak et borgerlig byråd.

Byrådet vil imidlertid bestå dersom Berg trekker seg, eller om MDG trekker seg fra byrådet og lar de gjenværende partiene, SV og Ap, styre som et mindretallsbyråd med flertallsstøtte i bystyret.

Misfornøyd

Gruppeleder Evenrud sa at Berg har hindret bystyret i å påse at byråden forvalter ansvaret sitt på en god måte.

– Flere ganger har hun fått tydelig beskjed om at vi i bystyret vil informeres, men gjentatte ganger har hun likevel valgt å ikke gjøre det, sa gruppelederen om Berg.

– Vi har fått to møtereferater. Utover dette, sier byråden at det ikke finnes kommunikasjon om kostnadssprekken. Ingen e-poster, ingen tekstmeldinger, ikke et eneste oppfølgingsspørsmål fra byråd til etat. Altså svært enkle og vanlige rutiner for skriftlig saksbehandling, sa Evenrud videre.

Gruppelederen sier at Rødt ikke har vurdert hvilken betydning avgjørelsen vil få for stortingsvalget, Rødt nasjonalt, eller for Oslo kommune.

– Det var viktig for oss å ikke ta slike spørsmål med i vurderingen av om byråden har håndtert rollen sin på en god måte eller ei, sa hun.

MISTILLITSFORSLAG: Gruppeleder for Rødt i Oslo bystyre, Eivor Evenrud, sier at partiet stiller seg bak mistillitsforslaget. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

17,7 milliarder kroner

Det var Folkeaksjonen Nei til mer bompenger og Fremskrittspartiet som først fremmet mistillitsforslaget, som har fått støtte av Høyre, Venstre, Senterpartiet og nå Rødt.

Budsjettsprekken omtales som å være den største i Oslos historie.

Fra å skulle koste 12,5 milliarder kroner har prislappen kommet opp i 17,7 milliarder.

Berg fikk informasjon om at budsjettet ville sprekke allerede i november 2020. Men først i mai 2021 fikk bystyret vite at vannforsyningsanlegget ville bli over fem miliarder kroner dyrere enn planlagt.

MDG-Stoknes: – Et politisk spill

MDGs vararepresentant for leder Une Bastholm på Stortinget, Per Espen Stoknes, sier til TV 2 at mistillitsforslaget handler om å posisjonere seg før stortingsvalget.

– Det er en underlig allianse av partier på ytterkantene, som benytter muligheten til å maksimere krisen. Det skaffer oppmerksomhet, og så spørs det om folk synes at dette er en heksejakt eller en ryddig demokratisk prosess som fremmer åpenhet, sier Stoknes.

POLITISK SPILL: Per Espen Stoknes (MDG). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Og når partier skriker om å fremme åpenhet rett før et valg, så vet jeg av erfaring at det som regel dreier seg om et politisk spill, fortsetter han.

Han forklarer videre at han mener at de få ukene med manglende informasjon ikke er nok for å kaste et byråd i sluttfasen av en pandemi, og at «en fjør har blitt til fem høns».

– Lan er en fantastisk kvinne og politiker, som har fått en sentral posisjon i MDG. De ville ikke ha kjørt dette på en mindre kjent profil.

Oslo Ap: – Uenig

Oslo Aps gruppeleder Frode Jacobsen sier til TV 2 at de har registrert Rødts beslutning.

– Vi er uenig i de vurderinger som er gjort og mener det ikke er grunnlag for mistillit. Fram til bystyrets møte i morgen vil vi diskutere nærmere hva dette betyr. Ytterligere kommentarer har jeg ikke, sier han.

TYDELIG POLITIKK: Sunniva Holmås Eidsvoll fra SV mener at mistillitsforslaget har dårlig timing. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Sunniva Holmås Eidsvoll i Oslo SV sier til TV 2 at partiet «selvfølgelig» ikke kommer til å støtte mistillitsforslaget mot Berg.

– Nå er det viktig å sørge for at Oslo fremdeles har et byråd som fører en tydelig politikk for mindre forskjeller og mindre klimagassutslipp. Det er det velgerne har stemt på, og Oslo SV vil fortsette å være en samlende kraft på rødgrønn side i politikken.

– Det er trist om resultatet nå blir kaos i Oslo når vi håndterer en pandemi, sier hun.

Fornøyd opposisjon

Anne Haabeth Rygg, gruppeleder for Høyre i Oslo bystyre, sier til TV 2 at hun ikke er overrasket over at Rødt går inn for mistillit mot Berg.

– I denne saken har Berg ved gjentatte ganger ikke bare unnlatt å informere bystyret om eskalerende utgifter i Oslo kommunes største enkeltinvestering noensinne, men holdt tilbake informasjon.

– Det kan en byråd rett og slett ikke gjøre, og det burde hun ha skjønt etter snart seks år i jobben, sier Rygg.

Hun sier videre at dette er en god dag for alle som er opptatt av at politiske vedtak skal gjennomføres, men en dårlig dag for Lan Marie Berg og MDG generelt.

SOM FORVENTET: Anne Haabeth Rygg sier er fornøyd med at Rødt støtter mistillitsforslaget. Foto: TV 2/Aage Aune

Rygg sier også at hun mener det er usannsynlig at prosessen rundt Berg skal føre til at de borgerlige partiene får flertallsstøtte i bystyret.

– Men vi legger frem alternative budsjetter fordi vi er beredt til å styre byen. Jeg har imidlertid ingen sterk tro på at salen vil endre retning i vår favør, sier hun.

– Mest ryddig om hun går av

Bystyrerepresentant Espen Hasle sier at det er «synd» at det måtte gå så langt som et mistillitsforslag, men at Rødts støtte til mistillitsforslaget viser at dette ikke handlet om noe politisk spill, men kun en saklig vurdering av hennes jobb som byråd.

Hallstein Bjercke sier at partiet merker seg at Rødt langt på vei har konkludert på lignende måte som dem selv.

– Nå har et flertall i bystyret uttrykt mistillit til byråden og da er det mest ryddig om byråden nå selv velger å gå av, sier han.