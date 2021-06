Fenomenet ventes å herje i Tour-starten – ville helst ikke vært med

Se Tour de France på TV 2 og TV 2 Play fra lørdag 26. juni.

Det er knyttet enorme forventninger til Mathieu van der Poel før fenomenet gjør sin debut i Tour de France. Han er en av de største favorittene til å vinne og kjøre seg inn i den gule ledertrøyen allerede på første etappe 26. juni.

TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad tror van der Poel kommer til å sette farge på den første Tour de France-uken i Bretagne.

– Han kommer til å lage show, for det er en helt vanvittig rytter. Han er veldig impulsiv og kjører med hodet under armen, og det elsker folk. Han er vant til å kjøre full gass i cyclocross og terreng, så han kjører på når han vil, sier han.

Men hadde det vært opp til van der Poel selv, hadde vi neppe sett den 26 år gamle nederlenderen i Tour de France «allerede» denne sommeren.

– Jeg har vurdert å droppe Touren. Hvis jeg hadde valgt den beste veien for å nå toppformen, hadde jeg stått over, men sponsorene og laget vil ha meg der. Jeg forstår viktigheten av det. Det er de som betaler lønnen min. Jeg får mange privilegier ved å kombinere tre disipliner, og det er ikke så vanlig i andre land. Det er ingen straff å måtte kjøre Touren, sa han til Algemeen Dagblad i februar.

OL er sommerens store mål

Årsaken til den lille motvilligheten til Touren er enkel: Åtte dager etter målgang på 21. etappe i Paris, setter van der Poel seg på terrengsykkelen i Tokyo-OL.

I et intervju med WielerFlits i februar var van der Poel ærlig på at han ville vurdert å droppe Tour de France, men at deltakelsen er viktig for sponsorene.

– Planen er å fullføre rittet, men hvis det betyr at jeg ikke er i toppform til Tokyo, kan jeg komme til å vurdere å bryte Touren tidlig, har van der Poel sagt.

FORMSTERK I SVEITS: Mathieu van der Poel vant to etapper i Sveits rundt, før han sto av før starten på den sjette etappen på grunn av sykdom. Foto: Gian Ehrenzeller

TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad tror imidlertid at van der Poel står av Touren lenge før rytterne dundrer inn på Champs-Élysées søndag 18. juli.

– Han kan ha gull og grønn trøye, men han kommer ikke til å bry seg om det. Han tar gjerne på seg trøyene på de første etappene, men jeg er helt overbevist om at han kommer til å stå av underveis, sier Kaggestad.

Pappa Adrie van der Poel, som selv har to etappeseirer i Tour de France fra slutten av 80-tallet, mener det ikke er nødvendig å fullføre treukersrittet.

– Kanskje burde Mathieu stå av etter 14 dager, for Tokyo kommer veldig fort. Hvis OL hadde vært et sted i Europa, hadde det vært greit å fullføre. Nå har du tidsforskjellen, høy temperatur og luftfuktigheten i Japan. Alle må bli vant til det, sa van der Poel senior i et større intervju med Sporza i slutten av april.

Pappa: – Vil forstå hva som er mulig

Pappa van der Poel har kommet med noen råd til sønnen.

– Hvis du sykler Tour de France, prøv å vinne en etappe. Etter den første Tour-deltakelse forstår hva som er mulig og umulig i fremtiden, sier han.

I november i fjor sa nederlenderen til Algemeen Dagblad at de to første etappene passer ham godt. Han ble også spurt om den grønne poengtrøyen.

– Hvis det er mulig, vil jeg absolutt gå for det, men jeg tror det kommer til å avhenge av hvordan den første uken går. Da blir det klart hvor realistisk det er, svarte van der Poel, som har vært klar på at én seier gjør Touren til en suksess.

FENOMENET: Mathieu van der Poel etter seieren i Strade Bianche tidligere i år. Foto: Gian Mattia D'alberto

– Hvis du har gjort OL til hovedmålet ditt, kan du ikke kjøre om den grønne trøyen i Touren, sier pappa Andrie van der Poel til Sporza.

Mads Kaggestad mener Mathieu van der Poel er en åpenbar kandidat til å vinne den grønne trøyen når eller hvis han fullfører Tour de France.

– Kommer det til å vekke reaksjoner hvis han bryter Tour de France?

– Jeg tror alle kommer til å skjønne det. De ønsker uansett van der Poel velkommen. Det er attraktivt å ha ham der. Han er barnebarnet til en fransk yndling i Raymond Poulidor, så det vil bli mye mimring, nostalgi og historier om hans røtter i Frankrike. Franskmennene kommer til å ta imot van der Poel med åpne armer og samtidig ønske ham lykke til i forsøket på å ta OL-gull i terrengsykling. Det er såpass moro at han er så allsidig, sier Kaggestad.