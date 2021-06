Marinert kyllingfilet med coleslaw

Tips: Kyllingfilet kan byttes ut med fiskefilet (rød eller hvit).

Begynn med å lage grillmarinade. Den kan lages god tid i forveien. Holder seg godt i kjøleskapet i glass med lokk i 4-5 uker. Forsett med å lage syltet rødløk. Lag gjerne dobbel porsjon. Holder seg godt i kjøleskapet i 3-4 uker, løken vil bli litt blassere, men like god på smak.

Grillmariande til kjøtt fisk og grønnsaker:

1 løk

2 fedd hvitløk

2 ss olje (nøytral olje)

1- 2 røde chili de store, de små er sterke! (fjern frøene)

2 ss soyasaus

2 bokser hakkede hermetiske tomater

½ dl eplecidereddik

3 ss brunt sukker

1 ½ ss paprikapulver, gjerne røkt paprikapulver

1 ts kajennepepper

1 ss dijonsennep

1 ss worchestershiresaus

1 ts salt

2 ts grovmalt pepper

Slik gjør du:

Rens og finhakk løk og hvitløk og surr i olje til løken er blank. Finhakk chili og tilsett i løkblandingen sammen med resten av ingrediensene. Kok opp og la surre på lav temperatur i 40-45 minutter. Rør om en gang imellom. Ha over i en høy beholder og kjør sausen glatt med en stavmikser. Tilsett eventuelt litt vann hvis sausen blir for tykk, den skal være lett fyldig, dvs lett å pensle på kjøtt og fiskestykker. Fyll på et glass, avkjøl og sett på lokk og oppbevar i kjøleskapet. Holdbar i kjøleskapet i 4-5 uker.

Syltet rødløk:

1 rødløk

½ dl eddik eplecidereddik/hvitvinseddik, bringebæreddik eller rødvinseddik

½ dl vann

1 dl sukker

Slik gjør du:

Kok opp eddik, vann og sukker. Skjær rødløken i tynne ringer og hell over den varme laken.

Sommerkål coleslaw:

1 stort eller 2 små sommerkålhoder

2 gulrøtter

2-3 blader grønnkål

Eventuelt 1 grønt revet eple

1 ½ ss salt

3 ss sukker

Dressing:

1 dl lettrømme eller gresk yoghurt (tykk)

1 ss sennep (gjerne dijonsennep)

Saft fra ½ sitron

Smak til med salt, pepper, eventuelt noen sukkerkorn og eventuelt finrevet fersk ingefær

Slik gjør du:

Skjær kål, grønnkål og gulrot i tynne strimler. Legg i en bolle og tilsett salt og sukker og bland sammen. La stå og trekke smak/marinere i 15-20 minutter.

Skyll i iskaldt vann og la renne godt av seg. Legg de eventuelt på et kjøkkenhåndkle slik at fuktighet trekkes ut, da holder grønnsakene seg bedre i dressingen.

Visp sammen ingrediensene til dressingen, vend inn grønnsakene og smak til med salt , pepper og eventuelt noen sukkerkorn. Coleslaw holder seg i kjøleskapet 1 døgn, blir ikke dårlig av å stå lenger, men grønnsakene kan bli litt «slappe». Før servering legg over ringer av syltet rødløk.

Stekt/grillet kyllingfilet:

La kyllingfiletene ligge til temperering i romtemperatur i 20-30 minutter før steking. Pensle kyllingfiletene med marinade. Har du ikke marinade pensle med olje, dryss med salt, pepper og eventuelt røkt paprikapulver, eventuelt urtekrydder.

Stek/grill på middels varme, slik at kyllingen ikke blir brent. Sukker i grillmarianden kan raskt bli brunt ved høy temperatur. Grill/stek 5-6 minutter på hver side, tiden av henging av tykkelse på fileten. La filten hvile 3-4 minutter før servering.

Fisk behandles på sammen måte, men stek kun 3-4 minutter på hver side .