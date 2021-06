Den har røtter 70 år tilbake i tid og litt av hvert å slektes på. Nå har Volkswages nye Multivan blitt helt ny. Og skal du ha sen ferie i år, kan du kanskje også rekke å dra på tur med den. I kategorien «feriebil » finnes det ikke mange biler som matcher denne.

Multivan baserer seg nå på en helt ny plattform som opprinnelig er utviklet for personbiler. Det muliggjør flere teknisk kvantesprang. Ikke minst viktig for det norske markedet er også at den nå kommer som ladbar hybrid – og dermed få mindre avgift.

I Norge skal Multivan kun selges i ladbar versjon, som VW selv kaller eHybrid.

Batteripakken er på 13 kWt. Volkswagen går ikke ut med elektrisk rekkevidde ennå, men det er grunn til å tro at den vil havne rundt 50 kilometer.

Designet nærmer seg personbil, likevel er du neppe i tvil om at dette egentlig er en varebil.

Kommer i to lengder

Den turboladede bensinmotoren gir en systemytelse på 218 hk.

7-trinns DSG-girkasse blir standard, og for første gang vil girskiftene blir gjort elektrisk, ved hjelp av en liten DSG-knapp på instrumentpanelet. Det sparer verdifull plass mellom setene

Bilen kommer i to lengder: 4,97 meter og 5,17 meter. Begge har en akselavstand på 3,12 meter. Bredden er 1,94 meter, mens høyde nå er 1,90 meter. Det noe lavere enn forgjengeren, men med det nye panoramaglasstaket, er den innvendige høyden likevel økt.

Nye og digitale instrumenter er på plass, nå kan du også få head up-display.

Bare individuelle seter

Elektrisk girbetjening og parkeringsbrems frigjør plass mellom setene, slik at det blir enklere å ha tilgang bakover i kupeen.

Derfor finnes det heller ingen fast, tradisjonell midtkonsoll mellom førersetet og passasjersetene foran. Den fleksible «midtkonsollen» kan flyttes bakover i kupeen, og festes ved både andre og tredje seterad – der den også kan foldes ut som bord. Den løsningen tipper vi mange vil sette pris på!

Nå er det også bare individuelle seter – den faste benken på tredje seterad er historie. Setene kan felles ned som bord, og de er opptil 25 prosent lettere enn tidligere. Det gjør det mye enklere både å arrangere om setene, og å ta dem ut. Det nye skinnesystemet har elektrisk tilkobling, slik at de ytre setene kan utstyres med setevarme.

Den rette hekken bidrar til god bagasjeplass, også når alle setene er i bruk.

Nytt og digitalt

Ved å laste helt til taket bak tredje seterad, rommer Multivan i standardversjon 469 liter bagasje. Opp til taket bak andre seterad, er volumet 1.850 liter. Den fulle lastekapasiteten, bak forsetene, er på 3.672 liter. Tilsvarende tall for den lange karosseriversjonen er 764, 2.171 og 4.053 liter (med panoramaglasstak). En varmereflekterende coating av glasset reduserer termisk innstråling med 44 prosent.

Multivan kan også trekke tilhenger på opptil 2.000 kilo. Bilen kan nå leveres med elektrisk bakluke med fotsensor, og elektrisk betjente skyvedører. En annen viktig nyhet i Norge er LED Matrix-frontlykter. Med disse lyktene vil «Dynamic Light Assist» blende ned for annen trafikk, mens resten av synsfeltet belyses med full effekt.

Også interiøret er helt nykonstruert. Det innebærer for eksempel et nytt dashbord med «Digital Cockpit» og «Ready 2 Discover»-infotainmentsystem. Her er tjenester fra «We Connect» og «We Connect Plus» integrert. Om ønskelig, kan du også få bilen med head-up display og «Area view», som gir 360-graders visning av området rundt.

Setene blir til bord når de felles ned, interiøret skal være super-fleksibelt.

Gunstig priset

For å toppe lydopplevelsen, kan Multivan leveres med et 840-watts lydanlegg fra Harman Kardon. Systemet har det nyskapende «Fraunhofer Sonamic Panorama Algoritm», som separerer hver lydkilde i et stereoopptak, og distribuerer dem som fra en U-formet akustisk scene.

Priser er ikke klare ennå. Men som ladbar hybrid, bør det ikke bli veldig mye avgift her. Håkon Wirak som er direktør for Volkswagen Nyttekjøretøy sier dette:

– Nye Multivan eHybrid vil bli gunstig priset med det norske avgiftssystemet. Det gjør at denne modellens fantastiske plassforhold og fleksibilitet nå blir tilgjengelig for langt flere nordmenn. Derfor gleder vi oss virkelig til å lansere denne modellen i andre halvdel av 2021.

