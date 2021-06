Skremmer boligeierne: – Kan bli dobbelt rentehopp i 2021

Vi har blitt vant til rekordlave renter, men ifølge NHO kan dagene med superbillig boliglån snart være over.

Tirsdag la Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) fram sin nye rapport om framtidsutsiktene i norsk økonomi. I rapporten skriver NHO at det ligger an til at Norges Bank vil heve styringsrenten i andre halvår.

– I våre modellberegninger anslås første renteheving å komme allerede i september og at denne økes ytterligere i desember i år. Rentehevingen kommer dermed med våre anslag noe tidligere enn tidligere lagt til grunn, skriver NHO.

Styringsrenten er i dag på null, og renten heves ofte med 0,25 prosent av gangen. Det kan altså være mulig at vi går ut av året med en styringsrente på 0,5 prosent, som i så fall vil bety rundt 0,5 prosentpoeng høyere boliglånsrente.

Vaksiner

Årsaken til at NHO venter renteøkning er blant annet utviklingen i husholdningenes gjeld og økende boligpriser. I tillegg har aktiviteten begynt å ta seg opp etter koronapandemiens konsekvenser.

– Det må ses i sammenheng med at vi nå vurderer at det er noe mer sikkerhet om vaksineforløpet framover. Det gir noe høyere fart i økonomien sett i forhold til forrige anslag, skriver NHO.

Når økonomien går bra, settes rentene som regel opp. Høyere renter betyr blant annet dyrere boliglån.

– Lavere renter virker isolert sett i retning av å redusere bedriftenes og husholdningenes løpende rentebetalinger. Lavere rentebetalinger frigjør midler som kan brukes på andre ting. Rentekuttene i fjor har dermed bidratt til å trekke opp husholdningens disponible inntekt, skriver NHO i rapporten.

Nytt rentemøte

Dersom rentene blir høyere framover, vil dette altså virke motsatt.

– Høyere renter vil isolert sett virke avkjølende på konsum- og aktivitetsutviklingen. Den lave renten har isolert sett bidratt til å stimulere boligmarkedet, blant annet som følge av at lavere renter har muliggjort høyere gjeldsopptak.

Torsdag skal Norges Bank komme med en ny rentebeslutning, hvor det er sannsynlig at sentralbanken signaliserer renteheving senere i 2021.