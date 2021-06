Mustafa Hasan (18) kjemper i retten for videre opphold i Norge.

18 år gamle Mustafa Hasan fortsatte tirsdag sin kamp mot Utlendingsnemnda i utvisningssaken mot ham.

I tingretten fortalte Mustafa blant annet om det han husker fra han bodde i Jordan frem til han fylte seks år, om en oppvekst med barnevern involvert og om forholdet til familiemedlemmer.

– Jeg har fortalt om hvordan jeg har hatt det og hvordan det har påvirket meg, og hvordan det er å være en 18 år gammel gutt som skal fullføre videregående. Det er viktig for meg å få frem at jeg ikke tar ting for gitt, sier Mustafa.

Staten mener 18-åringen ikke har rett på varig opphold, men Hasans advokat, Nicolai V. Skjerdal, har tatt ut søksmål mot Utlendingsnemnda (UNE) på vegne av ham.

De ber om at avslaget på Hasans søknad om opphold blir ugyldiggjort, og at Hasan får bli i Norge.

– Jeg prøver ikke bare å få frem en trist historie, jeg prøver å få frem at det er rettferdigheten som har noe å si her, sier Mustafa i pausen.

Mye ansvar som liten

I retten tirsdag fortalte Mustafa om mye flytting i løpet av oppveksten, i tillegg til at han som liten fikk mye ansvar.

Han fortalte blant annet at han har vært innom flere barnevernsinstitusjoner opp gjennom årene.

– Uansett om jeg vinner eller taper dette, har jeg fått arr, og det har jeg fått her i Norge, sier Mustafa i retten.

Askergutten snakket også om da han kom til Norge som seksåring, og beskrev en oppvekst der moren hans slet mye.

Tirsdag etter lunsj forklarte Mustafas mor seg i retten. Forklaringen skjedde bak lukkede dører.

– Aldri tatt initiativ til samtale

Når det gjelder Mustafas far, som bor i Jordan, beskriver han et forhold med svært lite kontakt gjennom oppveksten.

– Jeg har aldri i mitt liv hatt en direkte samtale med min far fordi en av oss har tatt initiativ til det, forklarer Mustafa.

Han sier at han i dag bor han hos en vertsfamilie, og at han har flere personer han anser som nære relasjoner i Norge.

Mustafa sier at han blir redd når han tenker på fremtiden.

– Selv om jeg har fått mye oppmerksomhet og kjærlighet som jeg setter stor pris på, det eneste som avgjør i dag er det juridiske og hva retten velger å dømme meg for, forteller Mustafa.

– Skal fortsette å være like sterk

Han sier det er en spesiell dag i retten, men at han fikk sagt det han ønsket og følte han ble hørt av dommerne.

– Jeg skal bare fortsette å være like sterk, selv om jeg føler meg veldig svak og sårbar, forteller Hasan.

Han sier at han nesten frykter mest hva som skjer dersom han vinner rettssaken.

– Taper jeg så gir jeg ikke opp uansett, sier Mustafa.

Hasan og familien kom til Norge fra Jordan i 2008 og fikk midlertidig oppholdstillatelse. Etter fire år ble denne imidlertid trukket tilbake fordi moren, som opprinnelig er palestinsk – men var gift i Jordan – hadde opplyst at hun kom fra Palestina.

Hasan fikk bli i Norge fordi han var under 18 år, men de fleste andre i hans familie ble sendt ut av landet. Da Hasan fylte 18 mottok han et endelig utvisningsvedtak fra Utlendingsnemnda (UNE).

Hasans ett år eldre bror, Abdel, har derimot fått opphold.