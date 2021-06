Idol-vinneren (16) gjør drastisk valg for å satse på karrieren

For litt over et år siden ble Mari Eriksen Bølla fra Bryne historisk, da hun i en alder av 15 år ble tidenes yngste Idol-vinner.

Det unge talentet har derimot ikke latt alderen sette en stopper for målene sine. For to uker siden gav hun ut sin tredje låt, «Not That Girl», etter at hun før jul gav ut julesangen «Christmas time (is nothing without you)».

– Jeg lager masse musikk og planlegger for et par konserter til høsten, og til jul. Og så skriver jeg jo egentlig mye musikk, sier Bølla til TV 2.

BLE HISTORISK: Mari Bølla ble tidenes yngste Idol-vinner da hun tok seieren i mai i fjor. Mye har skjedd deretter. Foto: Thomas Andersen / TV 2

På flyttefot

Nå er 16-åringen klar for å satse ytterligere på karrieren. Sammen med foreldrene er hun nemlig i skrivende stund på vei med første flyttelass fra Vestlandet til familiens nye bosted på Bislett i Oslo.

– Vi flytter offisielt 1. juli, men vi begynner å flytte inn nå. Det er veldig fint, i alle fall av det vi har fått besøkt og sett til nå, forteller jærbuen og utdyper de foreløpige planene:

– Mamma og pappa leier, og så bor jeg med dem. Planen deres er å bo her to til tre år, og så har jeg tenkt å kjøpe bolig etterpå, når de flytter hjem igjen. Hvis jeg liker meg i Oslo da, men det vet jeg at jeg gjør allerede.

Lang pendlevei

Den unge sangeren forteller at det er flere grunner til at familien valgte å flytte, men at det for hennes del gjør pendleveien til musikkstudio i Oslo en del lettere.

– Det er egentlig et par grunner til at vi flytter, men sånn i hovedsak for min del så er det for å fokusere på musikken og å kunne jobbe, men slippe å pendle. Jeg går jo i studio i Oslo, og det er også mange flere produsenter og låtskrivere som jeg skriver med her, forteller hun.

Bølla, som akkurat har gjort seg ferdig med første år på videregående skole i Bryne, skal derfor begynne på en helt ny skole til høsten.

– Jeg har fått skoleplass ved Otto Treider VGS. Jeg har også søkt på Edvard Munch VGS, men vet ikke helt enda om jeg kommer inn, for der er det 32 plasser og alle de har prioritert plass til neste år. Samtidig har jeg en liten plan om å ta VG2 og VG3 som privatist, avslører hun.

– Litt vemodig

Samtidig som hun gleder seg til et nytt kapittel, innrømmer Bølla at det er litt trist å måtte forlate vennene i Bryne.

– Det er jo selvsagt litt vemodig å ta farvel, men jeg vet at jeg har vennene mine og det er uansett bare en svipptur til Oslo. Det er ikke et annet land, bare en annen by. Det tar vel seks-syv timer å kjøre og 40 min med fly, så det går jo veldig raskt.

At hun skal bli helt uten besøk av sine venner, er hun derimot ikke så bekymret for.

– Det blir nok veldig populært, ler hun.

Blitt singel

Den talentfulle sangeren har nylig opplevd flere store endringer i livet – hun har nemlig blitt singel.

– Ja, det stemmer, det er vel to tre måneder siden nå. Så det er ikke kjempelenge siden, sier Bølla.

Under Idol-deltakelsen var den daværende kjæresten ofte å se i salen blant ivrige heiagjenger, og Bryne-jenta dedikerte også en av låtfremføringene til ham. Eksen var også den første til å løpe opp på scenen for å gi Bølla en god klem da seieren ble offentliggjort.

IKKE SAMMEN LENGER: Mari Bølla fikk en god klem av kjæresten da hun vant Idol. Nå er de to ikke sammen lenger. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Nå har de derimot valgt å gå hver til sitt.

– Jeg har det veldig fint som singel. For min karriere så er det veldig viktig for meg at når jeg finner en, at han støtter meg i det jeg gjør. Akkurat nå så er jeg ikke på utkikk etter noe nytt, men hvis jeg finner «drømmemannen», så er jeg jo åpen for det, ler hun.

Solgte premien

Da Bølla stakk av med seieren i Idol for et år siden, vant hun ikke bare en platekontrakt, men også en bil – som hun ikke var gammel nok til å kjøre enda.

15-åringen valgte derfor å selge premien.

– Da jeg fikk overlevert bilen, så visste vi veldig tidlig at jeg ikke kan ta vare på den, og vi hadde allerede to biler, så da var det veldig naturlig for meg å selge den, forteller Bølla.

Hun presiserer samtidig at hun er veldig glad og takknemlig for både premien og alt seieren førte med seg.

– Da jeg vant Idol så åpnet det skikkelig mange dører for meg for å jobbe med det, så det er jeg veldig, veldig fornøyd med og veldig takknemlig for, sier hun.

Nå gleder hun seg til å kunne fokusere fullt og helt på musikken. Bølla skriver både alene og sammen med andre, men hun er uansett nøye på én ting med tekstene.

– Jeg har lyst til at det skal være enten min egen historie, eller noen i min nære relasjon sin historie, forteller hun.