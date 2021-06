Anmelder grov trakassering

Under mandagens kamp mot Spania, hadde Marcus Berg en unik sjanse til å sende Sverige opp i ledelsen mot Sør-Europerene.

Lagkamerat Alexander Isak driblet bort tre spanjoler og sendte av gårde en perfekt pasning til Berg, som sendte ballen på seiltur over et nesten åpent mål.

– Å, for en mulighet. Det er jo åpent mål. En større mulighet enn det der får en ikke, utbrøt TV 2s ekspertkommentator Petter Myhre etter Bergs sjanse.

Grov hets

Mange svenske landslagssupporterne var tydelig misfornøyd med Bergs prestasjoner, noe de ikke ville legge skjul på.

Etter kampen strømmet nemlig hatmeldingene inn på Instagram-kontoen til den svenske spissen. Under hans nyeste bilde har det kommet inn flere hundre hatefulle kommentarer, der Berg hetses grovt.

Han blir blant annet kalt for en gammel gubbe som ikke kan sikte, og blir bedt om å legge skoene på hyllen. Flere mener at han ikke fortjener sitt svenske statsborgerskap.

Det er også mange grovt diskriminerende kommentarer som omhandler Bergs seksuelle legning.

Anmelder

Det svenske fotballforbundet har fulgt utviklingen på spissens sosiale medier, og har nå vurdert det som såpass alvorlig at de vil gå til politianmeldelse.

Dette bekrefter det svenske fotballforbundets sikkerhetssjef Martin Freeman overfor flere svenske medier tirsdag.

– Vi kommer til å levere inn en anmeldelse i løpet av den nærmeste timen, sier han til Expressen tirsdag formiddag.

HETSES: Marcus Berg har mottatt hundrevis av hatmeldinger på sosiale medier etter at han bommet på nærmest åpent mål i EM-kampen mot Spania mandag. Foto: Pierre Philippe Marcou

Han forteller videre at han har snakket med Marcus, og at de sammen har gått igjennom det de finner av kommentarer og meldinger på nettet.

– Det holder til å føle at det er over de grensene vi føler vi kan akseptere, så neste trinn er å gå til en politianmeldelse. Og politiet er forberedt på at de skal høre fra oss, sier sikkerhetssjef Martin Freeman.

Han sier Berg selv må svare på hvordan han opplever situasjonen og de negative kommentarene, men påpeker at fotballstjernen har kone og barn som også rammes.

Får støtte

Berg mottar også mye støtte, både i kommentarfeltet på Instagram og av sine lagkamerater.

Aleksander Isak uttalte etter kampen at han synes hetsen som lagkameraten blir utsatt for er utrolig trist.

- Vi vinner sammen og taper sammen. Det er bare sånn det er, noen ganger har du flaksen med deg, og noen ganger har du den mot deg, sier Isak i følge Aftonbladet.

Også Robin Olsen har utrykt sin støtte til den svenske spissen. Han mener hetserne ikke er vært å bruke energi på.

– Jeg og alle andre på laget vet hvor viktig «Mackan» er for oss. Så det er utrolig lavmål å gjøre det, sier Robin Olsen til Aftonbladet og fortsetter:

– «Mackan» vet at resten av laget har ryggen hans.

Den svenske veteranen Andreas Granqvist har lagt ut et bilde på Instagram der han klemmer Berg.

«Kong Marcus Berg. Alltid bak deg,» skriver han.