Rødt har bestemt seg for om de vil støtte mistillitsforslaget mot byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG), eller ikke.

Saken oppdateres.

Rødt kaller inn til pressekonferanse klokken 12, for å ta standpunkt i om partiet har tillit til miljøbyråd, Lan Marie Berg (MDG), eller ikke.

Det bekrefter Rødt gruppeleder Eivor Evenrud i en melding til Aftenposten.

Berg skal møte pressen foran Oslo rådhus.

Tirsdag formiddag skriver Lan Marie Berg på Facebook at det noen ganger stormer litt ekstra i politikken, men at hun har håndtert saken godt.

– Denne uken får jeg for andre gang et mistillitsforslag mot meg i bystyret, fordi høyresiden og Senterpartiet mener jeg ikke har holdt informasjonsplikten. Hvorfor kan jeg ikke bare innrømme feil? Hvorfor kan jeg ikke bare gå? Det ærlige svaret er at jeg genuint mener jeg har håndtert saken på en god måte, skriver miljøbyråden på Facebook.

Bakgrunnen for mistillitsforslaget er manglende informasjon fra byråden til bystyret om den voldsomme budsjettsprekken på den nye vannforsyningen til Oslo.

Fra å skulle koste 12.5 milliarder kroner har prislappen nå kommet opp i 17.7 milliarder. Og det er manglende informasjon fra Berg til Bystyret om denne utviklingen som har ført til dagens situasjon.

Berg fikk informasjon om at budsjettet ville sprekke allerede i november 2020. Men først i mai 2021 fikk bystyret vite at vannforsyningsanlegget ville bli over fem milliarder kroner dyrere enn planlagt.