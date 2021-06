Astrid S-selskap med hundretusener i inntekt – men det skyldes ikke musikk

I 2020 startet Smeplass selskapet By Astrid AS sammen med blant andre komiker Morten Ramm.

Sammen har de produsert såkalt «grønn mote» under merkevarenavnet Astrid S.

Hundretusener i inntekter – svak bunnlinje

Nå er selskapets første årsregnskap sendt inn til Brønnøysundsregisteret, hvor det kommer frem hvordan selskapet har klart seg.

Totale inntekter det første året var på rett i underkant av 400.000 kroner, som stort sett handler om merch-salg på nett.

Selskapet har naturligvis også en del utgifter, så årsresultatet ble dermed kun på rundt 44.000 kroner.

Daglig leder i By Astrid AS, Pia Nordskaug, sier de er godt fornøyde med å ikke gå i minus første driftsår. Spesielt med tanke på at Smeplass måtte utsette verdensturnéen grunnet den globale pandemien, hvor de etter planen skulle selge By Astrid-klær under konsertene.

– Vi har ikke fått gjennomført alle planene vi hadde for lanseringen på grunn av korona, men vi har likevel fått gjort mye bra. Vi har lansert en nettside hvor vi har slapp en meget limitert kolleksjon i 2020, samt skapt nye muligheter i et annerledes marked, og fokusert på design til kommende kolleksjoner, sier hun til God kveld Norge.

MEDEIER: Ramm er styremedlem i By Astrid AS. Foto: Espen Solli / TV 2

Grønn mote

Hovedoppgaven til selskapet er å tilby mer bærekraftig merch og kolleksjoner.

– Grunnen til vi har startet dette selskapet, er at Astrid har tatt et tydelig standpunkt rundt klima. Vanlig merch er ofte produsert billigst mulig, og ofte av oljebaserte materiale. Vår merch består for eksempel av GOTS sertifisert økologisk bomull som også er klima-kompensert, sier Nordskaug.

Selskapet klimakompenserer alt som produseres gjennom blant annet FN-programmet Climate Neutral Now. Climate Neutral Now er et frivillig tiltak organisasjoner kan benytte seg av. Formålet er å bidra til en klimanøytral verden innen 2050.

– Hvilke konkrete tiltak gjør dere, siden dere er med i FN-programmet?

– Vi kjøper for eksempel CO2-kvoter og støtter et prosjekt i Vietnam, hvor vi er med å støtte utviklingen av grønn energi.

Selskapet samarbeider med leverandører i Tyrkia, hvor de visstnok har en agent som kontrollsjekker at ting går riktig for seg.

Både Astrid S og Morten Ramm er kjent med at artikkelen skrives, men ønsker ikke å uttale seg utover det daglig leder gjør.