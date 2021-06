Høyre i regjering har de siste åtte årene prioritert kunnskap og kvalitet i skolen med et storstilt lærerløft, en enorm satsing på tidlig innsats, og å få flere til å fullføre og bestå videregående skole.

Nå står hele kunnskapsskolen på spill dersom Senterpartiet får regjeringsmakt.

Mathilde Tybring-Gjedde Foto: Høyre

Da Høyre tok over regjeringskontorene gikk for mange barn ut av 10. klasse uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig.

I videregående skole var det høyt fravær og frafall. Mange lærere underviste i fag som de ikke har faglig fordypning i.

Hardt arbeid gjenstår, og koronapandemien har gjort det ekstra krevende, men heldigvis peker mange piler i riktig retning.

Elevene lærer mer, karakterene går opp, fraværet i videregående skole har stupt med 27 prosent siden innføringen av fraværsgrensen, og flere elever fullfører videregående skole.

Lærerløft

Dette har ikke kommet av seg selv.

Det har kommet som et resultat av en langsiktig satsning på kunnskap i skolen, og en tydelig prioritering av det viktigste i skolen: Et stort lærerløft og en satsing på tidlig innsats.

Det har skjedd på tross av politisk motstand. La meg gi noen eksempler.

Hvert år går tusenvis av elever ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Forskning viser at dersom man henger etter de første skoleårene, er sjansen for å falle fra svært stor.

Vi vet også at det er vondt for et barn å sitte bakerst i klasserommet og miste mestringsfølelsen. Fra 1. august 2018 innførte derfor Høyre i regjering en plikt for skolene til å sørge for at elever som henger etter i lesing, skriving og regning i 1-4. klasse skal få tilbud om intensiv opplæring.

Videreutdanning

Plikten er en tydelig beskjed til skolene om at grunnleggende ferdigheter skal prioriteres. Dette vil dessverre Senterpartiet fjerne. Vi vet at læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevers læring.

Derfor har vi stilt kompetansekrav om at alle lærere som underviser i norsk, engelsk og matematikk skal ha tilstrekkelig faglig fordypning i fagene.

Det har ført til at 47 000 lærere har fått tilbud om å gå tilbake til «skolebenken» og ta videreutdanning. Det er imponerende å se hvor mange lærere som har tatt denne utfordringen på strak arm.

Etter å ha styrket lærerutdanningen og innført høyere karakterkrav, har det også blitt flere kvalifiserte søkere til lærerutdanningen og flere lærerstudenter gjennomfører og består eksamen på lærerutdanningen.

Dette lærerløftet har heldigvis ikke gått på bekostning av antall kvalifiserte lærere i norsk klasserom.

Vrake firerkravet

I norske klasserom er det faktisk i dag flere enn 4500 flere kvalifiserte lærere som følger opp barna og sikrer at de mestrer å lese, skrive og regne, enn det var i 2013. Lærertettheten er den høyeste på 12 år.

Til tross for denne positive utviklingen, går Senterpartiet nå inn for å vrake firerkravet i matematikk og fjerne kravet om at alle barn skal møte lærere med fordypning i norsk, engelsk og matematikk.

Vi må gjøre mer for å rekruttere flere lærere i årene som kommer. Alle elever fortjener å møte kvalifiserte lærere i sitt klasserom.

Men vi mener det er en grunnleggende feilslutning å tro at barna får bedre undervisning ved at man senker ambisjonene for lærerutdanningen eller fjerner krav om at lærere skal være faglig oppdaterte.

Det mest urovekkende er at Senterpartiet ikke bare ønsker å fjerne krav til lærere og tidlig innsats, men at de også ønsker å fjerne åpenhet om skolen.

Nasjonale prøver, kartleggingsprøver og PISA gir viktig informasjon om hvordan det står til med elevene i skolene rundt omkring i landet vårt, og hvorvidt skolene klarer å løfte elevene uavhengig av deres bakgrunn.

For moro skyld

Det er ikke sånn at Høyre ønsker disse prøvene for moro skyld! Kartleggingene gjør det mulig for foreldre og lokalpolitikere å følge opp skolene i sitt lokalsamfunn og sette inn nødvendige tiltak.

Senterpartiet vil fjerne nasjonale prøver slik de er i dag, kartleggingsprøver og melde Norge ut av det internasjonale forskningsprosjektet PISA.

Forskjellene i norsk skole forsvinner ikke av at vi lar være å kartlegge.

Barna får bare et dårligere utgangspunkt fordi vi ikke vet hvor vi skal sette inn tiltak. Det gjør det også vanskeligere å lære av de skolene og kommunene som lykkes.

Å la norsk skole jobbe med bind for øynene vil føre til større forskjeller mellom fylker, kommuner, skoler og elever.

Vi vet dessverre fra før at det er en stor forskjell på om en elev dropper ut fra skolen i Finnmark enn i Sogn og Fjordane.

Høyre vil ta knekken på forskjeller i skolen og sørge for at skolen skaper muligheter for alle, uavhengig av bosted eller bakgrunn.

Det er vår jobb som politikere å gi alle elever like muligheter når de går inn skoleporten.

Kampen mot forskjellsskolen er kampen for kunnskapsskolen. Den står på spill ved et eventuelt regjeringsbytte.

