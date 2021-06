Madeleine McCann-mistenkt bryter tausheten

I brevet skriver 44-åringen ifølge den tyske tabloiden Bild om saken for første gang.

Tyske myndigheter har bare identifisert hovedmistenkte som «Christian B.»

I brevet, som avsenderen kaller en pressemelding, tar han ifølge RTL ikke stilling til skyldspørsmålet, men retter sterk kritikk mot statsadvokatene Hans Christian Wolters og Ute Lindemann.

Avsenderen krever at de begge fratrer sine stillinger.

«En offentlig fordømmende kampanje»

I brevet, som er datert 8. mai, skrives det at avsenderen føler seg forhåndsdømt.

– Å anklage noen for en forbrytelse er én ting. Det er noe helt annet, nemlig en skandale, når en offentlig anklager starter en offentlig fordømmende kampanje før rettssaken i det hele tatt er i gang, skrives det.

DerWesten skriver at Christian B. ikke ønsker å kommentere brevet overfor dem.

HARD MEDFART: Hans Christian Wolters ankommer en pressekonferanse i Braunschweig i Tyskland i forbindelse med Madeleine McCann-saken 4. juni i fjor. Foto: Martin Meissner/AP

Kidnappet fra soverommet

Siden juni i fjor har Christian B. vært hovedmistenkt for å ha bortført og drept tre år gamle Madeleine McCann i Praia de Luz i Portugal i 2007.

McCann sov sammen med de to søsknene sine mens foreldrene og to vennepar spiste på en tapasrestaurant 50 meter unna.

Klokka 22 skulle barnas mor, Kate McCann, se til barna, og da var treåringen borte.

Christian B. bodde mellom 1995 og 2007 periodevis på Algarve-kysten like ved stedet McCann-familien var på ferie.

– Hver dag som går er en ny dag uten Madeleine:

Sikre i sin sak

Tyske myndigheter er sikre på at Christian B. har noe med forsvinningen i gjøre, og mener at de har bevis for at jenta er død.

Christian B. sin forsvarer, Friedrich Fulscher, har uttalt at politiet har tatt feil mann og at han reagerer sterkt på at han ikke har fått se disse bevisene.

– Hvis du kjente til de bevisene jeg gjør, vil du komme til samme konklusjon som meg, men jeg kan ikke gi deg detaljene fordi vi ikke ønsker at den mistenkte vet hva vi vet om ham, sa statsadvokat Hans Christian Wolters til BBC.

PRESSEOPPBUD: En kameramann stiller seg opp utenfor Ocean Club i Praia da Luz i Portugal 14. oktober 2013 etter at Madeleine McCann forsvant. Foto: Jose Manuel Ribeiro/AP

Voldtekt og overgrep

Tyskeren soner nå i et fengsel i Kiel for en narkotikadom.

Han har 17 dommer på seg, for blant annet voldtekt, overgrep på mindreårige, besittelse av barneporno, innbrudd og narkotikabesittelse.

Voldtekten fant sted to år før Madeleine forsvant – og da i det samme feriekomplekset treåringen ble kidnappet fra, Ocean Club.

«Skandaløse kampanjer»

I brevet blir det påstått at statsadvokat og påtaleleder Hans Christian Wolters uttalelser har skadet det tyske rettssystemet.

– Du har bevist for hele verden at du via tilfeldige beskyldninger, basert på fortiden og skandaløse kampanjer, er uegnet som advokat for det ærlige, tyske folket som stoler på rettferdighet. Du bringer skam over det tyske rettssystemet, står det.

GIR IKKE OPP: Kate og Gerry McCann viser et bilde av hvordan Madeleine McCann ville ha sett ut i 2012. Foto: Leon Neal/AP

– Vi elsker deg og venter på deg

I mai skulle Madeleine McCann fylt 18 år.

– Gratulerer med de 18 årene, Madeleine. Vi elsker deg, og vi venter på deg, og vi gir deg aldri opp, skrev hennes foreldre Gerry og Kate McCann på Facebook-siden «Official Find Madeleine Campaign» .

Det er forventet at Hans Christian Wolters tar ut tiltale mot Brueckner i løpet av sommeren.

– Når vi er ferdig med etterforskningen, vil vi informere offentligheten om resultatene, og også komme med andre detaljer, har Wolters uttalt.