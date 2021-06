Eriksen hilser fra sykesengen

Christian Eriksen er fortsatt innlagt på sykehus i København etter at han fikk hjertestans. Derfra kommer han nå med en hilsen via det danske fotballforbundets Twitter-konto.

– Hei alle sammen. Tusen takk for alle omtenksomme og fantastiske hilsner og meldinger fra hele verden. Det betyr mye for meg og familien min. Jeg har det bra - etter omstendighetene. Jeg må fortsatt gjennom flere undersøkelser på sykehuset, men jeg føler meg ok. Nå skal jeg heie på guttene på Danmark-laget i de neste kampene. Spill for hele Danmark. Beste hilsner, Christan, skriver den danske midtbanemannen.

På bildet, som har mottatt en massiv respons i minuttene etter det er publisert, gir den danske fotballstjernen tommel opp.

På et pressetreff tirsdag formiddag, sier det danske landslagets kommunikasjonssjef, Jakob Høyer, at statusen til Eriksen er uendret.

– Han skal gjennomgå flere undersøkelser, og før vi vet resultatene av dem, kan vi ikke si noe om hans status utover at han føler seg bra, sier Høyer.

Kasper Hjulmand sier det er godt å kunne tenke på fotball igjen.

– Vi har en stor kamp foran oss. Og det er godt å komme i gang med trening og fokusere på det sportslige igjen, nå som vi vet at Christian har det bra, sier den danske landslagssjefen.

Han leder Danmark i deres neste EM-kamp mot Belgia torsdag.

– Vi starter forberedelsene mot den kampen i dag. Det kan vi gjøre med god samvittighet og det er det riktige å gjøre nå, sier Hjulmand med henvisning til Eriksens oppløftende budskap.

Treneren tror likevel kampen vil ha en spesiell inngang.

– Vi må forberede oss på at det blir følelsesladet å gå inn til den kampen i Parken. Jeg tror det blir en meget spesiell stemning. Når kampen starter, skal vi uansett forsøke å slå Belgia, sier han.