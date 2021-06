Ble utsatt for brutal vold fra kjæresten: – Det verste jeg har opplevd i mitt liv

Tirsdag begynte rettssaken mot mannen som er tiltalt for vold mot sin tidligere kjæreste. Hendelsen skjedde utenfor en bar i Tønsberg andre juledag i fjor.

Mannen, som har deltatt i et kjent realityprogram, erkjenner straffskyld.

Egentlig hadde det blitt slutt mellom kjæresteparet, men utover høsten tok de opp kontakten og bestemte seg for å feire julen sammen på Østlandet.

De skulle bruke høytiden til å finne ut om de skulle være sammen eller ikke. Begge har beskrevet forholdet som «turbulent».

Etter noen rolige dager bestemte paret seg for å dra på vorspiel hos noen kompiser av tiltalte.

– Før vi gikk inn, sa jeg: «I kveld oppfører du deg», forteller kvinnen i vitneboksen.

Ville ikke drikke

Ifølge henne har tiltalte vært innblandet i flere uheldige episoder i forbindelse med fest og inntak av alkohol. Hun hevder at han blant annet blir aggressiv og vanskelig å håndtere.

– Jeg ville egentlig ikke drikke i jula, men han overtalte meg til å bli med ut andre juledag. Det er jo en dag mange går ut og hygger seg, sier kvinnen.

Fra vorspielet gikk turen til Tønsberg by. Hun hadde glemt legitimasjon, men bestemte seg likevel for å forsøke å komme inn på et utested.

– Jeg husker at vi sto i køen, men at jeg ikke kom inn. Deretter husker jeg å ha rundet et hjørne, før jeg ligger på bakken og at han sparker meg. Det er det siste jeg husker før jeg våkner på sykehuset.

UVIRKELIG: Kvinnen forteller at hun aldri hadde trodd at tiltalte «skulle gå så langt». Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Hadde høy promille

Aktor spør flere ganger om hva hun husker fra selve voldsepisoden, men kvinnen forteller at minnene er vage.

– Jeg husker noen bilder, blant annet ser jeg at han sparker meg, sier kvinnen, som er tydelig preget.

– Det er et uvirkelig bilde. Jeg hadde aldri sett for meg at dette skulle skje. At han skulle gå så langt, sier hun.

Tiltalte sier selv at han husker fint lite fra den aktuelle kvelden. Han hadde en promille på 2,73 etter pågripelsen.

Imidlertid er det to vitner til ugjerningen.

De mener at tiltalte dyttet kvinnen ned på bakken før han tok fart og sparket henne i ansiktet. Det ene vitnet har beskrevet at han sparket med full kraft og at det så ut som han skjøt en fotball.

En vanskelig beskjed

Mannen ble pågrepet, mens kvinnen ble fraktet til sykehus. Hun hadde bruddskader i ansiktet og en kraftig hjernerystelse.

– De sa at de var redde for at jeg hadde fått en hjerneskade. Det blødde så mye fra hodet mitt, forteller kvinnen, som beskriver frykten på sykehuset som det verste hun har opplevd i sitt liv.

Legene var også redde for at skadene rundt øyet kunne gi henne problemer med synet, men i dag – et halvt år senere – er de fleste fysiske skadene leget.

Tiltalte gjentok i vitneboksen at han ikke husker noe av ugjerningen. Imidlertid husker han da han våknet opp på glattcella og fikk vite hva han var siktet for. Han var sjokkert, redd og begynte å gråte, ifølge politirapporten.

– Jeg har aldri gjort noe sånt som dette tidligere, sier han.

Ble hengt ut

I etterkant av hendelsen har han oppsøkt profesjonell hjelp, blant annet fordi han var «redd for seg selv», forklarte han.

– Jeg er utrolig lei meg for det som har skjedd.

Den tiltalte mannen forteller at det har vært krevende å leve med saken, blant annet fordi personer med mange følgere på Instagram har delt navnet hans i forbindelse med saken. Også pressen har dekket saken, dog uten å identifisere ham.

– Jeg taklet ikke de meldingene og den responsen jeg fikk så godt, sier mannen.

Aktor ber om at han dømmes til 9 måneders ubetinget fengsel. Det er ventet at dommen faller i neste uke.