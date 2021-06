Interessen for å kjøre bil og motorsykkel på bane er økende. Det merkes blant annet på Norges lengste racerbane: Rudskogen i Rakkestad.

Hit valfarter norske bilentusiaster for å teste seg selv og bilen i høy fart – i kontrollerte omgivelser og uten å bekymre seg for fartskontroller. Det er aktivitet hver dag under fra midten i april til midten av oktober.

– Vi merker økt interesse, både innen gateregistrerte og lisensierte biler – og svært stor økning innen MC. Det er både førerutvikling, banekjøring med fokus på sporvalg og øke tekniske kjøreferdigheter. Racing NM hadde rekordmange deltagere med 232 påmeldte biler i ulike klasser, forteller Henning Jodnes, salgs- og utviklingsleder på Rudskogen.

Aldri vært på Rudskogen? Få en omvisning i videoen øverst i denne artikkelen – der vi forklarer hvordan du bør kjøre.

Elbiler på bane

Selv om korona-pandemien setter noen klare begrensninger, også for denne typen aktiviteter, øker altså interessen. Både blant de som tar med egne biler, i alle prisklasser, og de som leier bil for å kjøre med.

Men 2021 kommer til å bli et merkeår for særlig én gruppe bilentusiaster. Nå har nemlig Rudskogen Motorsenter fått lynladere.

Lynladestasjonen består av fire ladere – fordelt på to stolper. Det er gjennom et samarbeid med Porsche Norge. Sistnevnte er som kjent godt i gang med elbil-satsningen sin.

Ionity-laderne har en teoretisk kapasitet på opptil 350 Kw, selv om det per nå ikke er noen som tar mer enn 270 kW. Ladestasjonen, med to stolper og fire ladepunkter, har en batteribank-løsning. Batteribanken på 140 kW lades opp hele tiden – 110 kW trekkes fra strømnettet.

Her kan en Porsche Taycan lade fra 10 til 80 prosent på under 20 minutter. Men også andre modeller med CCS-lading kan bruke stasjonen. Billig er det ikke: 8,40 kr/kWt.

Porsche har i samarbeid med Rudskogen Motorsenter satt opp Ionity-hurtigladere ved racerbanen.

Norge vant kampen om ny superbil

Batteritemperatur

– Det er helt klart et potensiale for elbiler på bane. Men det er nok viktig at det skjer under kyndig arrangementsledelse, da batteritemperatur er essensielt å overvåke. Vi testkjører grundig, slik at man ikke risikerer for høy temperatur, lav kapasitet eller varme bremser. Det er tunge biler man må tenke litt mer på hvordan man kjører.

– Foreløpig er det gjennomført flere dager for Porsche Taycan-kunder, med stor suksess og meget fornøyde kunder. Mange av disse kundene er førstereis på bane, så alt er nytt. Men den bilen er svært godt egnet til banekjøring.

Video: Bli med på test av Porsche Taycan Cross Turismo på Rudskogen

Helge Kjørstad (67) hadde aldri kjørt på bane før. Men da han kjøpte en Porsche Taycan 4S tenkte han at det var på tide å prøve seg.

Debut på bane

En av dem som hadde sin første tur på bane med elbilen var Helge Kjørstad (67). Han kjøpte nylig sin første elbil – og sin første Porsche. Nemlig en Taycan 4S – en bil som gjør 0-100 km/t på 4 sekunder blank.

Opplevelsen på Rudskogen ga mersmak.

– Bilen har jo mye krefter, så det var artig å virkelig kunne kjenne litt på hva som bor i bilen, sier den 67-årige debutanten.

Nordmenn valfarter hit – for å gi full gass

40.000 runder

I motsatt enda av skalaen finner vi Christian Lauenborg. Han har bakgrunn fra motorsport, har vært kjøreinstruktør i over 20 år – og er trolig den i Norge som har kjørt mest på Rudskogen. Totalt snakker vi rundt 40.000 runder.

Han forstår godt at flere nå har fått opp øynene for banekjøring.

Christian Lauenborg har rundt 40.000 runder på Rudskogen.

– Det er moro. Rudskogen handler om å kjøre litt på grensene, på et område hvor det er så trygt som mulig. Dette er en utfordrende og morsom bane.

Her kan du lese mer om bakgrunnen til Lauenborg

Lauenborg tar deg med på en omvisning på banen i videoklippet øverst i denne saken. Her får du se svinger som Slakter´n og Angsten – og vi avslører hvilken feil som er typisk for nybegynnere.

Se video: Her kan du prøve deg som racersjåfør:

Denne gleden er det mange som unner seg akkurat i år