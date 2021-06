Hollywood-stjernen Lisa Banes er død

Skuespilleren Lisa Banes var utfor en ulykke, da hun i begynnelsen av juni ble påkjørt av en scooter. Det meldte nyhetsbyrået AP tidligere denne måneden.

Gone Girl-skuespilleren ble påkjørt i New York. Føreren av scooteren skal ha umiddelbart ha stukket fra stedet, sier manageren hennes, David Williams.

Hun ble innlagt på sykehuset med kritiske skader.

Banes har omkommet av skadene. Det bekrefter hennes talsperson til Entertainment Tonight.

Skuespilleren har hatt flere roller i en rekke serier og filer. Senest i «Gone Girl» sammen med Ben Affleck i 2014. Hun spilte også sammen med Tom Cruise i Cocktail i 1988.

Hun har også hatt roller i «Nashville», «Madam Secretaty», «Master of Sex» og «NCIS».

