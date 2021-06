Hardt ut mot ny strømordning: – Vil straffe forbrukerne

Endringen innebærer at kunder med et årlig forbruk under 100 000 kWh skal betale nettleie basert på effektbruk, slik at kunder med et stort effektbehov vil få et høyere fastledd i nettleie enn kunder med lavt effektbehov.

Hvordan fastleddet skal fastsettes er opp til nettselskapene, og kan for eksempel baseres på kundens høyeste målte forbrukstopp i forrige periode eller kundens sikringsstørrelse.

Kunder med årlig forbruk over 100 000 kWh kan fortsatt ha et eget effektledd i nettleien som i dag. Det variable energileddet i nettleien kan for alle kunder i distribusjonsnettet ha et påslag når nettet er høyt belastet.

Kilde: Regjeringen