Kassedame skutt og drept etter munnbindkrangel

Mandag ble en kassedame i Atlanta-området i USA skutt og drept i forbindelse med det som skal ha vært en krangel om munnbind. Tre andre ble skadd. Det skriver nyhetsbyrået AP.

Sheriff Melody Maddox sier at skytingen skal ha foregått på innsiden av supermarkedet der kassedamen jobbet.

Maddox sier at en kassedame skal ha blitt drept da en mann åpnet ild.

– Det skal ha vært en konfrontasjon, jeg er ikke helt sikker på hva, men i forbindelse med å bruke munnbind. På et tidspunkt har en mann dratt frem et våpen og skutt kassedamen, sier Maddox ifølge AP.



Sheriffen sier hun ikke er kjent med detaljene rundt krangelen.

Brukte håndvåpen

Georgia Berau of Investigation sier at innledende informasjon tilsier at kunden skal ha kommet i en uenighet med kassedamen, og dratt fra butikken uten å betale. Men, han skal ha returnert umiddelbart.

– Han skal ha gått direkte tilbake til kassedamen, dratt frem et håndvåpen og skutt henne, skriver Georgia Berau of Investigation.

En ansatt som jobbet som vekter, skal ha vekslet skudd med kunden, og begge to ble skadd, opplyser Meddox, ifølge nyhetsbyrået.

To ansatte involvert

Politiet skal ha pågrepet mannen da kunden prøvde å krype ut hoveddøra.

Vekteren ble skutt to ganger, men brukte en skuddsikker vest. Han ble tatt med til sykehuset, og tilstanden hans var stabil.

En annen kasseansatt ble også truffet av et skudd. Hun ble behandlet av helsepersonell på stedet.