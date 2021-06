Fotballryktene: – På vei bort fra Juventus

Her er tirsdagens fotballrykter!

Cristiano Ronaldo er på vei bort fra Juventus. Ronaldo selv nekter å utelukke at han et overgang er forestående. 36-åringen, som med sitt Portugal møter Ungarn i den TV 2-sendte EM-kampen tirsdag kveld, har ett år igjen av sin kontrakt med den italienske storklubben. Ronaldo har vært koblet til sin tidligere klubb, Manchester United, og Juventus håper at en slik overgang kan være svært innbringende, ifølge Express.

Englands Jadon Sancho forventes å bli Manchester United-spiller, til tross for at Borussia Dortmund angivelig har avslått et bud på 67 millioner pund på 21-åringen, melder Manchester Evening News.

Ole Gunnar Solskjærs klubb skal også være en av flere klubber som ønsker å sikre seg Paris Saint-Germain-keeper Keylor Navas, melder den spanske storavisen Marca.

Aston Villas superstjerne, Jack Grealish, er ønsket av flere store klubber. Nå er det Chelsea som segler frem som den heteste kandidaten, foran begge Manchester-klubbene, til å sikre seg 25-åringens signatur, skriver Fichajes.

Raphael Varane skal være på vei bort fra Real Madrid. Både Manchester United og Paris Saint-Germain skal være villig til å bla opp de omkring 60 millioner euroene 28-åringen vil komme til å koste, melder El Confidencial.

Den sveitsiske midtbanespilleren Granit Xhakas overgang fra Arsenal til Roma lar vente på seg etter at forhandlingene de to klubbene i mellom skal ha låst seg, skriver Express.

Aaron Ramsey skal ønske seg tilbake til Premier League. Wales- og Juventus-spilleren har vært kiblet til Crystal Palace, West Ham og Everton i tillegg til sin tidligere klubb Arsenal, skriver Calciomercato.