FBI slår alarm om QAnons «digitale soldater» – frykter mer vold

FBI advarer om at QAnon-tilhengere begynner å bli utålmodige. Det kan føre til mer politisk vold i USA.

I en trusselvurdering slår FBI alarm om tilhengere av konspirasjonsteorien QAnon, og sier teoriens mer militante tilhengere snart kan forlate internett for å sette sitt preg på den virkelige verden.

Ifølge CNN mener etterforskerne at konspirasjonsteoretikerne i det siste har begynt å tvile på «planen» til den mystiske «Q».

En sentral del av denne planen er å få Donald Trump gjeninnsatt som president, og samtidig rettsforfølge hans politiske motstandere.

En kvinne iført QAnon-tskjorte venter på at Donald Trump skal tale i Nord-Carolina tidligere denne måneden. Foto: Jonathan Drake/REUTERS

Selv om QAnon-spådommene har til gode å bli oppfylt, har ikke teoriens tilhengere mistet troen av den grunn. FBI sier at flere Q-tilhengere mener tiden nå er inne for å ta saken i egne hender.

Politisk vold

Dette kan føre til at de «digitale soldatene» velger å ty til vold.

– De kan komme til å skade medlemmer av den såkalte «kabalen», slik som demokrater og annen politisk opposisjon, fremfor å fortsette å vente på Qs løfter, som så langt ikke har blitt innfridd, heter det i trusselvurderingen.

Flere selverklærte QAnon-tilhengere var med på den dødelige stormingen av Kongressen. FBI frykter noe liknende vil skje igjen. Foto: Saul Loeb/AFP

FBI understreker at den økte trusselvurderingen kun gjelder for den mest militante delen av QAnon-basen, som blant annet var med på å storme Kongressen 6. januar. Av rapporten fremgår det at over 20 selverklærte Q-tilhengere er arrestert etter stormingen.

Andre vil trolig se på Biden-administrasjonens inntog som et tegn på at de har blitt holdt for narr.

– Andre QAnon-tilhengere vil sannsynligvis melde seg ut eller redusere sin rolle i bevegelsen, i lys av den nye administrasjonen, skriver FBI videre.

Pedofile djeveldyrkere

QAnon begynte som en liten, obskur konspirasjonsteori, men har den siste tiden utviklet seg til å bli en digital kult. Teorien hevder at tidligere president Donald Trump er innblandet i en pågående krig mot en skjult kabal av djeveldyrkende pedofile, bestående av ledende demokrater og andre høytstående personer på venstresiden.

Teorien har tatt steget ut fra mørke kjellere og inn i amerikansk politikk, og under fjorårets valg ble den selverklærte Q-tilhengeren Marjorie Taylor Greene valgt inn i Kongressen. En fersk meningsmåling viser at 14 prosent av amerikanere støtter teorien, skriver New York Times. Dette tilsvarer omtrent 30 millioner amerikanere, noe som gjør teorien større enn mange etablerte religioner.

I april sa FBI-leder Christopher Wray at byrået er bekymret for politisk vold forårsaket av konspirasjonsteoretikerne, men understreket at FBI ikke etterforsker teorien i seg selv.