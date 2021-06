Justisdepartementet tar grep etter telefonskandale

I lys av de ferske avsløringene vil USAs justisdepartement gjøre det vanskeligere å innhente informasjon om Kongress-medlemmer. Samtidig varsler en justis-topp at han trekker seg.

Det har stormet rundt justisdepartementet etter en rekke avsløringer i helgen. Flere amerikanske medier rapporterer at departementet under Trump-administrasjonen i all hemmelighet innhentet telefondata fra flere politiske skikkelser, deriblant demokratiske kongressrepresentanter og Det hvite hus sin egen advokat.

Justisdepartementet innhentet dataen for å forsøke å komme til bunns i hvem som lekket informasjon om Trump-administrasjonen til pressen.

Justisminister Merrick Garland tar grep etter avsløringene. Foto: Tom Brenner via REUTERS

Mandag varsler USAs justisminister Merrick Garland at departementet vil skjerpe reglene for innhenting av data fra Kongressmedlemmer.

– Det er viktige spørsmål som må besvares i forbindelse med departementets forsøk på å få tak i telefondata tilknyttet Kongressmedlemmer og ansatte i Kongressen, sier Garland.

Justisministeren bekrefter samtidig at departementets interne granskningsorgan vil se nærmere på saken, skriver Associated Press.

Justis-topp trekker seg

Samtidig kunngjør justisdepartementets ledende nasjonale sikkerhetsekspert, John Demers, at han vil gå av neste uke. Demers ble ansatt av Donald Trump kun uker etter at Justisdepartementet innhentet telefondataen, og var en av de ytterst få Trump-ansatte som ble med inn i Biden-administrasjonen. Demers har havnet i søkelyset etter avsløringene, og nå forlater han Biden-administrasjonen etter kun et halvt år.

Avsløringene kan tvinge Biden-administrasjonen ut i en åpenlys kamp mot sine forgjengere, noe Biden så langt har ønsket å unngå. Ledende demokrater krever nemlig at Trumps tidligere justisministere Bill Barr og Jeff Sessions vitner om innhentingen i Kongressen.

– Heksejakt

Demokraten Adam Schiff var en av dem som fikk telefondataen sin innhentet av justisdepartementet. Han har tiltro til at nåværende justisminister Garland vil komme til bunns i avsløringene.

– Jeg har full tillit til at Garland vil granske dette fra topp til bunn, for å avdekke hvordan departementet ble politisert under den forrige administrasjonen og handle deretter, sier Schiff.

Republikanerne har i stor grad tiet om avsløringen, men mandag bryter partiets leder i Senatet, Mitch McConnell, stillheten. Han avfeier kravet om at Barr og Sessions må vitne, og mener den foreslåtte etterforskningen er politisk motivert.

– Dette er en heksejakt som venter på å skje, sier McConnell.