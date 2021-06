Republikaner beklager Holocaust-sammenlikning

– Jeg er svært lei meg for å ha såret mennesker med mine uttalelser om Holocaust, sier republikaneren fra Georgia under en spontan pressekonferanse utenfor Kongressen mandag kveld.

Hun forteller at hun tidligere på dagen besøkte Holocaustmuseet i Washington, D.C., og at besøket satt sine spor.

– Det er ingenting som kan sammenliknes og det vil det heller aldri være, sier Greene om jødeutryddelsen.

Marjorie Taylor Greene sier hun lærte mye av å besøke Holocaustmuseet. Foto: Drew Angerer/AFP

– Mishandling

Den uheldige sammenlikningen kom for over tre uker siden, da Greene gjestet en kristenkonservativ podkast. Republikaneren lot seg provosere over at demokraten Nancy Pelosi krevde at alle ikke-vaksinerte måtte bruke munnbind i Kongressen.

– Vi kan se tilbake til en tid i historien hvor folk fikk beskjed om å gå med gullstjerne, og de ble definitivt behandlet som annenrangs-borgere, i så stor grad at de ble satt på tog og sendt til gasskamre i Nazi-Tyskland, sa Greene og fortsatte:

– Og dette er akkurat den typen mishandling som Nancy Pelosi nå snakker om.

Satt hardt mot hardt

Utspillet ble umiddelbart fordømt av både demokrater og republikanere, men Greene nektet innledningsvis å beklage. I stedet satt hun hardt mot hardt, og sammenliknet det demokratiske partiet med det nazistiske partiet.

– På samme både som nazistene tilhørte Det nasjonalsosialistiske partiet, tilhører demokratene nå et nasjonalsosialistisk parti, sa Greene på et folkemøte i Florida kort tid etter Holocaust-sammenlikningen.

Nazi-sammenlikningen kom under et folkemøte i Florida, hvor Greene opptrådte sammen med Matt Gaetz. Han etterforskes for menneskehandel. Foto: Megan Varner/AFP

Under mandagens pressekonferanse nekter Greene å beklage nazi-sammenlikningen.

– Sosialisme er ekstremt farlig, det er også kommunisme, svarer republikaneren når hun blir spurt om hun fortsatt står inne for kommentaren.

– Ekte hat

Greene liker ikke munnbind, til tross for at de også kan brukes til å uttrykke politiske standpunkt. Foto: Jonathan Ernst/REUTERS

I etterkant av Holocaust-kommentaren, sa den demokratiske kongressrepresentanten Brad Scheider at han ville fatte et vedtak om krass kritikk av Greene. Republikaneren, som tidligere har nektet å beklage for sine mange kontroversielle utsagn, avviser at mandagens unnskyldning har en sammenheng med vedtaket.

– Antisemittisme er ekte hat. Det fikk jeg se da jeg besøkte Holocaustmuseet i dag, sier Greene.

I 2018, to år før hun ble valgt inn i Kongressen, skrev Greene flere Facebook-innlegg hvor hun spekulerte i om de mange skogbrannene i California skyldtes lasere i verdensrommet, som hun hevdet ble kontrollert av en innflytelsesrik jødisk familie.