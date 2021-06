Studie: Vaksiner svært effektiv mot sykehusinnleggelse fra deltavarianten

Studien er utført av britiske myndigheter og ble offentliggjort mandag. Pasienter som er fullvaksinerte med enten Pfizer eller AstraZeneca-vaksinen vil ifølge studien være svært godt beskyttet mot sykehusinnleggelse om de blir smittet av deltavarianten, som først ble oppdaget i India.

Etter to doser er Pfizer-vaksinen 96 prosent effektiv mot sykehusinnleggelse ved detla-smitte. AstraZeneca-vaksinen er målt til 92 prosent effektiv. En tidligere studie målte vaksinenes effektivitet mot den britiske alfa-varianten, og fikk tilsvarende resultat.

Aggressiv variant

Den siste tiden har den aggressive delta-varianten fått fotfeste i Storbritannia, og står nå for 90 prosent av landets nye smittetilfeller. Dette gjorde at Boris Johnson valgte å utsette den planlagte gjenåpningen av samfunnet med fire uker mandag.

Delta-varianten medfører også høy risiko for sykehusinnleggelse dersom man blir smittet, og antall koronainnlagte pasienter har skutt i været i Storbritannia den siste tiden. Resultatene fra studien blir derfor godt mottatt av helsemyndighetene, som sier studien viser viktigheten av å få så mange som mulig fullvaksinert.

– Vaksinene er det viktigste virkemiddelet vi har mot koronaviruset, sier Mary Ramsey, talsperson for det britiske folkehelseinstituttet.

Helsemyndighetene ber alle vaksinere seg så snart de får tilbud om en dose. Foto: Oli Scarff/AFP

– Det er helt nødvendig at man tar begge dosene så snart man får tilbud om det, for å få best mulig beskyttelse mot alle eksisterende og fremtidige varianter, oppfordrer Ramsey.

Ny studie på gang

I mai forsket britiske helsemyndigheter på hvor effektive vaksinene var mot ordinært sykdomsforløp ved smitte av delta-varianten. En analyse viste at Pfizer-vaksinen var 33 prosent effektiv tre uker etter første dose, men 88 prosent effektiv etter andre dose. Tilsvarende tall for AstraZeneca viste en effektivitet på 60 prosent etter to doser.

For tiden arbeider myndighetene med en studie av hvor effektiv vaksinene beskytter mot død ved smitte av delta-varianten. Selv om utfallet enda ikke er klart, sier myndighetene at de forventer et godt resultat.