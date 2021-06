Herolind Shala (29) fyrte løs mot lagkameratene etter at Stabæk tapte med tre mål mot Tromsø.

Stabæk 0-3 Tromsø

Med bare én seier hver så langt, var det to lag sulteforede på poeng som møttes på Nadderud, der bortelaget fikk en fantastisk åpning etter en gavepakke fra Stabæk.

Tromsø gikk opp i ledelsen allerede etter ni minutter, etter et svakt forsøk på å bokse vekk ballen av Sandberg. Dermed kunne til slutt Ebiye Moses sette inn 1-0 i åpent mål. Kun fem minutter senere doblet samme mann til 2-0.

Helt på tampen la Tomas Totland på til 3-0 for gjestene fra nord.

– Vi spiller som kjerringer, vi er for pysete, vi vinner ikke dueller. Vi må trå til skal vi vinne fotballkamper, sa en frustrert Herolind Shala etter at hans lag gikk på et stygt hjemmetap.

Skryter av matchvinneren

Tromsø-tremer Gaute Helstrup var imidlertid svært fornøyd med sitt lag, spesielt tomålsscorer Moses.

– Han har fysikk, fart og er vanvittig lojal i det defensive. Han blir bedre hver eneste uke, sa trener han til Discovery.

– Jeg var heldig, sa mållscoreren selv til kanalen om sin første scoring, som var en keepertabbe av Stabæk-målvakt Sandberg.

Stabæks unge stoppertalent Nicolas Pignatel Jenssen måtte gi seg etter 35 minutter, hvilket gjorde at Simen Wangberg kom inn til et gjensyn med gamle lagkamerater. Det ble imidlertid ikke noe sportslig sett hyggelig gjensyn for Wangberg.

Stabæk blir liggende på 13.-plass på tabellen med fem poeng på fem kamper, tre poeng bak Tromsø, som har spilt to kamper mer.

Helstrups menn tar imot Lillestrøm søndag, mens Stabæk må luke vekk feilene om de skal ta poeng i en tøff bortekamp mot Molde samme dag.

Feilberegnet totalt

For Bærum-lagets vanligvis solide keeper tabbet seg ut da Tromsø tok ledelsen mandag. Sandberg kom unødvendig ut på et forholdsvis ufarlig innlegg mot hjørnet av 16-meteren og bommet i tillegg på utboksingen.

Det gjorde saken enkel for Moses, som fikk en nesten like enkel oppgave med å dytte inn 2-0 like etter, da han ble servert av et godt innlegg fra August Mikkelsen.

Stabæk hevet seg etter sjokkåpningen, men slet med å komme til de store sjansene før pause. Nærmest var Kornelius Normann Hansen ved to anledninger etter en snau halvtime, men forsøkene gikk i nettveggen og havnet på nettaket.

Normann Hansen fikk sin tredje gode sjanse like etter pause da han prøvde å flikke ballen inn med hælen etter et frispark, men forsøket gikk over.

Nesten hat trick

Mens det meste dreide seg om Normann Hansen offensivt for Stabæk, var det tomålsscorer Moses som kom til de største sjansene for Tromsø.

Etter snaut 70 minutters spill burde nigerianeren scoret hat trick da han kom helt alene med keeper Sandberg, men denne gangen gikk svensken seirende fra duellen og fikk rettet opp litt etter feilen i åpningen.

Like etter måtte også Yaw Amankwah gi seg for Stabæk. Mens stopperkollega Pignatel Jenssen måtte ut med magetrøbbel før pause, forlot Amankwah banen litt haltende.

Tromsø hadde nok en ball i mål da det gjensto knapt ti minutter av kampen, men scoringen til Totland ble annullert for det som var i beste fall en hårfin offside.

Samme mann fikk endelig et tellende mål da han la på til 3-0 på bakre stolpe i det kampen var i ferd med å runde 90 minutter.

