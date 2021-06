Rykket ut etter melding om masseslagsmål i Oslo

Meldingene gikk på at det skal ha blitt brukt kniv og muligens machete.

Oslo-politiet rykket ved 20-tiden onsdag ut til Grønland med store ressurser etter flere nødmeldinger om en slåsskamp mellom flere personer i området. Flere av meldingene gikk på at det ble brukt kniv og muligens machete.

– Da vi kom dit løp folk stedet, og vi har kontroll på en av dem. Han snakker vi med nå, fortalte operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Gjermund Stokkli, til TV 2 etter at politiet hadde kommet til stedet.

Stokkli forteller at det skal ha vært rundt ti personer involvert i slåsskampen, og han anslår at alderen på de involverte er et sted mellom 15 og 25 år.

Bevæpnet politi og hundepatrulje ble tilkalt i søket etter flere innblandede og eventuelt skadde personer.

– Det er ikke meldt om funn av våpen eller skadde så langt. Men det er fortsatt en pågående operasjon, sa Stokkli like før klokken 20.30.

Kort tid senere melder politiet på Twitter at de har søkt gjennom området og at det ikke er gjort funn av skadde.

– Hendelsesforløpet er noe uklart. Ingen personer blir pågrepet, vi har ikke funnet kniv eller andre våpen. Cirka ti personer har vært involvert.

Like før klokken 21 sier politiet til TV 2 at de har avsluttet på stedet.

– Vi har snakket med flere og anholdt noen, men ingen blir pågrepet. Det har åpenbart vært en hendelse der, det har det, sier Stokkli.